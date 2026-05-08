سلطان بن حمدان: «ختامي الوثبة» مهرجان تراثي يجسد قيم الأصالة والموروث الوطني



توجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة، والذي عزز استدامة فعالياتها من مهرجانات وسباقات بمختلف الميادين على مدار العام، بإرثها وارتباطها العميق بوجدان أهل الإمارات، والمحافظة على قيم تراث الآباء والأجداد، ونقل هذا الموروث الأصيل إلى الأجيال بكل تفاصيله الرياضية والمجتمعية.



وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لسباقات الهجن، ما كان لذلك الأثر الملموس في التطور الذي تشهده عبر مختلف أنشطتها من فعاليات في المناسبات الوطنية، ومهرجانات تحظى بحضور سموه، ما شكل دافعاً إضافياً للمنظمين والمشاركين في السباقات التي تقام بعاصمة الميادين، لتقديم أفضل ما لديهم من أداء، مشيراً إلى توجيهات سموه بتوفير كل الإمكانات لنجاح المهرجان كل عام في الجوانب الفنية والترتيبات التنظيمية.



وقال معاليه بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2026»: «إن سباقات الهجن منظومة متكاملة لموروث شعبي يعزز التواصل بين أهل هذه الرياضة، ويعمق ترابطهم، في إطار التنافس بروح رياضية عالية، الكل فيه فائز، وقد رسخ هذا النهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو ما يدفعنا للمحافظة على قيمه التي تعبر عن أصالة تراث الإمارات، وتقديمه بكل فخر واعتزاز».



وأضاف: «إن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن بالوثبة، يعد من أعرق المهرجانات الخليجية، وهو يكمل 46 عاماً من التفرد في سباقاته وأعداد المشاركين فيه وجوائزه القيمة، ويجمع أهل الهجن في حب التراث والترابط الأخوي، كما أنه يقدم الدعم اللازم لمجتمع هذه الرياضة من الملاك والمربين، وهو ما يؤكد حرصنا على الاستمرار في تطويرها بتنفيذ أفكار ملهمة وخلاقة تسهم في رفع مستوى التنافسية، وتعرف بماضي الإمارات التليد وحاضرها الزاهر، تطلعاً لمستقبل أكثر إشراقاً».



كما رحب بجميع الملاك المشاركين في المهرجان من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، لا سيما أن المهرجان يحمل رسالة تجسد قيم الوحدة في صون التراث، ويسعى من خلال ذلك لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين الأشقاء، والتأكيد على أن الفوز الحقيقي هو هذا التواجد الكبير الذي يجمع أبناء المنطقة في احتفالية تراثية تعكس الوجه الآخر المشرف أيضاً لسباقات الهجن، في تعزيز التآخي والتقارب بين الجميع.



وأثنى معاليه على جهود اللجنة المنظمة في الاستعداد للمهرجان والترتيبات التنظيمية لإنجاح الحدث، مشيداً بما قدمته من أداء تميز بروح الفريق الواحد في الدورات السابقة وفي تنظيم السباقات على مستوى الدولة، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل لمواصلة التميز في التنظيم بخبراته المميزة.