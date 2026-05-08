النسخة الرابعة لسباق «الروح الإيجابية للدراجات الهوائية» تنطلق السبت



ينطلق السبت، سباق «الروح الإيجابية للدراجات الهوائية» في نسخته الرابعة، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة تأمين الفعاليات ومبادرة مجلس الروح الإيجابية، في حلبة دبي أوتودروم، وتصل قيمة جوائزه إلى 90 ألف درهم.



وأوضحت شرطة دبي أن السباق يعتبر فعالية رياضية مجتمعية، وتهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي، ونشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، خاصة فئة الأطفال والناشئين.



وأشارت شرطة دبي إلى أن السباق يُقام بنظام «الكريتيريوم» وهو نظام «سباق دراجات هوائية سريع ومكثف يُقام على حلبة مغلقة»، بمسافة إجمالية 10 كم، ويشمل عدة فئات عمرية وتنافسية.

وبينت أن السباق سينطلق في الساعة السادسة مساءً، حسب موعد كل فئة من الفئات المخصصة للرجال والنساء والأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق.



وفي هذا السياق، ينظم مجلس الروح الإيجابية، فعاليات مُصاحبة تضمن محاضرات توعوية للمشاركين في المجالات المرورية والأمنية، إلى جانب مشاركة الدوريات السياحية الفارهة، وتنظيم عروض للكلاب البوليسية، فضلاً عن عروض موسيقية قدمتها شرطة دبي الموسيقية.