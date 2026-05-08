منتخب الجودو يبدأ تحدي «جراند سلام أستانا»

يخوض لاعبا منتخبنا الوطني للجودو، كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك، غداً، منافسات وزن خفيف المتوسط ضمن بطولة «جراند سلام» الكبرى، التي ينظمها اتحاد كازاخستان بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وتختتم بعد غد، فيما تبلغ قيمة جوائزها 154 ألف يورو.

ويواجه كريم عبد اللطيف بطل قيرغيزستان دزوما بيكوف، في منافسات وزن تحت 73 كجم، بينما يخوض زميله ناجي يزبيك نزالاً أمام لاعب جمهورية مولدوفا ميترو فلاد، ضمن الوزن نفسه.

ومن جهة أخرى، يختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بعد غد، عبر نزالين للاعب أرام جورجيان في وزن تحت 90 كجم أمام بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، وزميله عمر معروف في منافسات فوق 100 كجم، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الهندي سينج ديان وبطل كازاخستان كريك غالمجان.