الإمارات تشارك في بطولة آسيا لرفع الأثقال

أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا، المقررة في مدينة أحمد آباد الهندية، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 17 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن البعثة ستغادر غداً برئاسة شيخة الكعبي، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها راشد خلف المزروعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بصفة إدارية، وتضم 3 لاعبين ولاعبة هم: مؤيد النجار، وزهرة الهاشمي، وعز الدين الغفير، وعيسى رجب البلوشي.

وأكدت شيخة الكعبي اكتمال جاهزية المنتخب للمشاركة في البطولة والمنافسة على أفضل النتائج، بعد مراحل متدرجة من الإعداد خلال الفترة الماضية، معربة عن ثقتها الكبيرة في أبطال المنتخب لخوض التحدي القاري الجديد، وإظهار المستويات المتطورة، وتسجيل أرقام جديدة، للوصول إلى المراكز الأولى، ومواكبة طموحات المنتخب في المنافسة على الإنجازات، لا سيما أن البطولة تمثل محطة مهمة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ومن جانبه، عبّر المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عن ثقته في لاعبي النادي ضمن صفوف المنتخب الوطني، مؤيد النجار وعز الدين الغفير وزهرة الهاشمي، لتحقيق إنجازات جديدة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل أهمية كبيرة قبل انطلاق تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، عبر بطولة العالم في الصين خلال ديسمبر المقبل.