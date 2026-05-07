النصر يستقبل وفد اتحاد اليد لبحث تطوير اللعبة وتعزيز التعاون

استقبل عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى الهادفة إلى تطوير لعبة كرة اليد ودعم مسيرة نجاحها خلال المرحلة المقبلة.



وكان في استقبال وفد الاتحاد عبدالباسط علي عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، والدكتور فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة الشركة، وعمران الطواش، مشرف كرة اليد.



وضم وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد كلاً من محمد حسن السويدي، نائب رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، ومحمد علي الحمادي، وياسر محمد النقبي، ورحمة غالب المنصوري، أعضاء مجلس الإدارة.



وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين الجانبين حول سبل تطوير اللعبة وتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، إلى جانب بحث آليات الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية بما يواكب تطلعات الرياضة الإماراتية.



وأكد الطرفان أهمية الاستعداد المبكر للموسم الرياضي المقبل، وتوفير أفضل الظروف الداعمة لتطوير المنافسات ورفع مستوى كرة اليد الإماراتية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.