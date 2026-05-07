تجديد شهادات الجودة والاستدامة لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية

شهد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إعلان نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عن تجديد حصوله على حزمة من الشهادات والمعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة، وذلك عقب اجتياز عمليات التدقيق والتقييم الخارجي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعكس استدامة التميز المؤسسي وكفاءة الأنظمة الإدارية والتشغيلية بالنادي.



وشملت الشهادات المجددة: «ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة»، «ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية»، «ISO 45001:2018 لنظام الصحة والسلامة المهنية»، «ISO 20121:2012 لنظام الإدارة المستدامة للفعاليات»، «ISO 26000:2010 للمسؤولية المجتمعية».



وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي أن الحفاظ على هذه الشهادات يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصل إليه النادي، ونجاحه في ترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة والتميز، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على المستويين الرياضي والمؤسسي.



من جهته، أوضح خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، أن تجديد هذه الاعتمادات يمثل ثمرة لجهود تطوير مستمرة، وحرصاً دائماً على تطبيق أفضل المعايير العالمية في مختلف مجالات العمل الإداري والتشغيلي.



بدوره، أكد حميد خلفان الكندي، عضو مجلس إدارة النادي أن هذا الإنجاز يعزز السمعة المؤسسية للنادي، ويرفع جاهزيته لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية.



كما أشار أحمد عيسى الحوسني إلى أن تجديد الشهادات جاء نتيجة العمل التكاملي بين مختلف الإدارات والفرق الفنية والإدارية، ضمن خطة مستمرة للتطوير والتحسين المؤسسي.

وأكد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن هذا الإنجاز يتجاوز الإطار المؤسسي، لينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال الارتقاء بجودة الفعاليات والخدمات الرياضية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير بيئة رياضية آمنة ومتميزة، بما يدعم ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز رياضي ومجتمعي رائد.