دبي تستضيف فعالية «ترايثلون T100» العالمية 12 نوفمبر المقبل

أكدت منظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون «PTO» ثقتها بالعودة دبي وإقامة واحدة من فعالياتها ضمن جولتها العالمية خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، وذلك مع عودة المنافسات التي تضم نخبة الرياضيين العالميين بالإضافة إلى سباقات مجتمعية للهواة لمسافات متعددة، ضمن الجولة العالمية التي تضم 9 محطات، والتي انطلقت في مارس الماضي في جولد كوست بأستراليا، وتختتم بقطر في ديسمبر المقبل.



وجاء التأكيد خلال مراسم إعلان منظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون «PTO» عن اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع منصة المدفوعات والخدمات المالية العالمية سوكين «Sokin»، لتصبح شريكاً مؤسساً لجولة T100 العالمية للترايثلون، وهي المنصة التي تُدير عملياتها بالفعل من قاعدة إقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة



وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح «سوكين» الشريك الرسمي العالمي للمدفوعات التجارية للجولة، بالإضافة إلى كونها الشريك الرئيسي لفعالية سان فرانسيسكو التي ستقام في الفترة من 6 إلى 7 يونيو المقبل. وسيُطلق على سباق المحترفين اسم «سباق سوكين سان فرانسيسكو T100 للترايثلون»، بينما سيُعرف سباق الهواة الأسطوري، الذي يُقام الآن في عامه الـ 46، باسم «سباق سوكين للهروب من ألكاتراز للترايثلون».



ويرتكز التوسع العالمي للجولة بشكل واضح على منطقة الشرق الأوسط، حيث سيُختتم موسم T100 «السباق إلى قطر» 2026، بثلاث محطات متتالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دبي «12-15 نوفمبر»، وسباق T100 للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية «سيتم تحديد موعد نهائي في نوفمبر»، والنهائي في قطر «11-12 ديسمبر»، مما يُرسخ مكانة المنطقة كموطن لختام موسم T100 وواحدة من أسرع أسواق هذه الرياضة نمواً. تنضم شركة سوكين، التي تُدير عملياتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت يشهد فيه حضورها في الشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً، وهي تُقدم معها محفظة رياضية تضم بالفعل مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست وفريق الأسود البريطانية والإيرلندية.



وستشهد هذه الشراكة أيضاً استخدام المنظمة لمنصة سوكين العالمية الرائدة، القادرة على إدارة جميع عملياتها المالية العابرة للحدود. ومن خلال هذه المنصة، ستتمكن المنظمة من تبسيط مدفوعاتها العالمية والوصول إلى حسابات سوكين متعددة العملات، وخدمات صرف العملات الأجنبية، وقدرات البنية التحتية للخزينة. وستستفيد المنظمة من عمليات تجارية دولية أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، مع استمرار المنظمة في توسيع نطاق سباقاتها وحضورها العالمي.



وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون: «تُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة للمنظمة في لحظة محورية من مسيرة نمونا. فبينما نستعد لإطلاق جولتنا العالمية الجديدة للترايثلون في عام 2027 بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد العالمي للترايثلون، والتي ستتوسع من 9 فعاليات هذا العام إلى أكثر من 80 فعالية على مستوى العالم، يُعدّ وجود الشركاء المناسبين أمراً بالغ الأهمية. وستلعب خبرة سوكين في تبسيط المدفوعات العالمية دوراً محورياً في توسعنا إلى أسواق جديدة ومواصلة مهمتنا في جعل رياضة الترايثلون رياضة شعبية واسعة الانتشار».



وقال فرون مودجيل، الرئيس التنفيذي لشركة سوكين: «تُعدّ الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للنمو بالنسبة لشركة سوكين، ويشرفنا أن نضع اسمنا على سباق الترياتلون الأسطوري «الهروب من ألكاتراز» ليضعنا أمام الجمهور التجاري الذي نسعى للوصول إليه هناك، لطالما كانت الشراكات الرياضية من أنجع الوسائل التي استخدمناها لبناء حضور قوي لعلامتنا التجارية في الأسواق العالمية، وتتمتع منظمات رياضية مثل منظمة الرياضيين لمحترفي الترايثلون بالانتشار العالمي والعمليات التجارية المعقدة التي صُممت منصة سوكين لدعمها. هذا التوافق المزدوج هو ما جعل هذه الشراكة خياراً بديهياً بالنسبة لنا».



وقال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي، قائلاً: «لطالما تميز نهج سرج بالتخطيط المدروس والاستراتيجية طويلة الأمد. وتتمثل مهمتنا في الاستثمار في الملكية الفكرية الرياضية العالمية التي تُحقق فائدة محلية واضحة، وذلك من خلال تعزيز منظومة الرياضة في المملكة العربية السعودية عبر النمو المستدام، وزيادة المشاركة، وتنمية المواهب، وبناء قدرات القطاع على المدى البعيد».