اتحاد الدراجات يناقش خطط المرحلة المقبلة ويحدد ختام الموسم



عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية اجتماعه الدوري، لبحث عدد من الملفات الفنية والإدارية، ومناقشة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير رياضة الدراجات وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.



وشهد الاجتماع حضور المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات ونائب رئيس مجلس الإدارة، ويوسف محمد ميرزا، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر محمد النقبي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب يحيى مطر المهيري، رئيس لجنة الحكام، ومبارك أحمد بوعصيبة رئيس لجنة الاستثمار والاتصال المؤسسي، وخلود جمعة الظاهري الأمين العام المساعد رئيس اللجنة النسائية.



واطلع المجلس خلال الاجتماع على مسودة استراتيجية الاتحاد والمؤشرات المستهدفة حتى نهاية عام 2028، في إطار وضع رؤية متكاملة تدعم مسيرة التطوير خلال السنوات المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات والبرامج الخاصة بتطوير العمل الفني والإداري.



كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الفنية، والذي تضمن أبرز إنجازات الموسم الحالي، في ظل اقتراب ختام سباقات الموسم، التي شهدت تنافساً قوياً على مختلف المستويات، وأسهمت في رفع مستوى الأداء الفني لدى الدراجين وتعزيز قاعدة المشاركة في البطولات المحلية.



وناقش الاجتماع كذلك تقرير لجنة المنتخبات الوطنية وبرنامج المشاركات المقبلة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية، ضمن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات القادمة، والعمل على تحقيق نتائج مميزة تعكس تطور رياضة الدراجات في الدولة.



وفي سياق متصل، درس مجلس الإدارة الترتيبات الخاصة بتنظيم سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات الجبلية، المقرر إقامته الأسبوع المقبل على شاطئ المانغروف في إمارة أم القيوين، وسط مشاركة واسعة وأجواء تنافسية مميزة لعشاق رياضة الدراجات الجبلية.



كما تقرر إقامة حفل ختام الموسم الرياضي وتكريم الأبطال خلال شهر يونيو المقبل، تقديراً لما قدموه من مستويات مميزة ونتائج إيجابية طوال الموسم.



وتعمل اللجنة الفنية خلال الفترة الحالية على إعداد تصور متكامل للموسم الجديد، يشمل تطوير روزنامة السباقات، ورفع مستوى المنافسة، إلى جانب دعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية، بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة ويعزز حضور الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.