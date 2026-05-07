55 لاعباً ولاعبة في «بطولة الاستحقاق» للغولف



تنطلق الجمعة منافسات نهائي التصنيف العام لاتحاد الإمارات للغولف «بطولة الاستحقاق» لموسم 2025 ـ 2026، والتي تستمر حتى 10 مايو الجاري على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة تزيد على 55 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، في حدث مرتقب سيحسم هوية أبطال الموسم.



وتشهد البطولة حضور أفضل لاعبي ولاعبات الغولف الهواة في الدولة، ممن تأهلوا عبر نتائجهم المميزة خلال جولات الموسم، إلى جانب عدد من اللاعبين المشاركين عبر الدعوات الخاصة.



وتقام منافسات الرجال والسيدات على مدار ثلاثة أيام، مع احتساب نتائجها ضمن التصنيف العالمي للهواة، ما يمنح البطولة بعداً دولياً ويعزز من أهميتها في مسيرة اللاعبين، كما خُصصت منافسات الناشئين ليومي السبت والأحد ضمن البرنامج العام، في خطوة تؤكد اهتمام الاتحاد بتطوير قاعدة المواهب الشابة ودعمها للمستقبل.



وتكتسب البطولة أهمية استثنائية كونها تمنح نقاطاً مضاعفة في الترتيب العام، الأمر الذي يجعلها حاسمة في تحديد أبطال الموسم بمختلف الفئات، كما تمثل الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين للتأهل إلى بطولة «كأس دبي للغولف»، إحدى أبرز المحطات في أجندة الغولف المحلي.



وأكد اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن البطولة تمثل مسك ختام لموسم استثنائي حافل بالنجاحات على المستويات المحلية والخليجية والعربية والقارية، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على كونها منافسة رياضية فحسب، بل تعد تتويجاً لجهود اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم.



وأضاف الهاشمي أن اتحاد الإمارات للغولف يواصل من خلال هذه الفعاليات العمل على تطوير مستوى اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين، وفتح آفاق أوسع أمامهم للمشاركة في المحافل الدولية، مؤكداً ثقته في أن البطولة ستشهد مستويات فنية متميزة وروحاً تنافسية عالية تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الغولف في الدولة.



واختتم تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع الشركاء والداعمين والأندية، متمنياً التوفيق لكافة المشاركين، وأن تخرج البطولة بصورة تليق بمكانتها كختام مثالي لموسم زاخر بالإنجازات، وتتويج أبطاله عن جدارة واستحقاق.