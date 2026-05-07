الشامسي والخميري يتصدران مهرجان ربيع العين للشطرنج الكلاسيك



تصدر أحمد يونس الخميري، وأحمد سعيد الشامسي الجولة الرابعة لمهرجان الشطرنج الكلاسيك 2026 التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد 4 نقاط لكل لاعب.



وشهدت الجولة مستويات مميزة، بمشاركة 57 لاعباً ولاعبة من جميع الجنسيات والأعمار، من أبناء النادي وأكاديمية العين للشطرنج والألعاب الذهنية اي سي ام جي وتقام منافسات المهرجان من 7 جولات وفق النظام السويسري.



وأكد النادي استمرار المنافسات بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة السبت المقبل، ثم السابعة والأخيرة في اليوم التالي، يعقبها إعلان النتائج النهائية، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث تتولى الإدارة التحكيمية الحكم الرئيسي أريج سليم، بمعاونة الحكام المساعدين وائل حسن ومارك ياسر وخالد الجلدة.