«الجودو» يعلن فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات



أعلن اتحاد الجودو فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات المفتوحة لفئتي الأشبال والناشئين، والمقررة على مدار يومي 16 و17 مايو الجاري في صالته الرئيسية ببني ياس.



وأكد الاتحاد، في بيان له، أن البطولة تقام في ختام الموسم 2025 ـ 2026، وتنطلق في يومها الأول بمنافسات فئة الأشبال للمواطنين والمقيمين، وتسبقها إجراءات الميزان يوم 15 مايو بمقر الاتحاد في بني ياس، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.



وقال محمد جاسم، الأمين العام، إن المنافسات المقررة في ختام الموسم ستشهد رصد أبرز اللاعبين الواعدين، وضمهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، ضمن استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، لتأسيس أجيال من الأبطال، وتوفير فرص التطوير للارتقاء بقدراتهم التنافسية، وصقل مهاراتهم.