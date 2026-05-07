دبي لكرة السلة يكتسح سبارتاك في ربع النهائي الأدرياتيكي

استهل فريق دبي لكرة السلة مشواره في الدور ربع النهائي من دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي للموسم 2025-2026، بفوز كبير على فريق سبارتاك أوفيس شوز الصربي بنتيجة 102-74، في المباراة التي أقيمت الأربعاء بمدينة سراييفو.

وفرض فريق دبي لكرة السلة أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، بعدما قدم أداءً قويًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في توسيع الفارق تدريجيًا خلال فترات المباراة.

وتألق دزانان موسى بتسجيله 31 نقطة، محققًا أعلى رصيد له في الموسم الحالي من البطولة، فيما قدم مفيوندو كابينجيلي أداءً مميزًا بإحرازه 16 نقطة، إلى جانب 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

وبهذه النتيجة، تقدم دبي لكرة السلة بنتيجة 1-0 في سلسلة الدور ربع النهائي، ليصبح بحاجة إلى فوز آخر من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، علمًا بأن المباراة الثانية ستقام يوم 10 مايو الجاري في مدينة سوبوتيتسا.