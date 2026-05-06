الرياضات التراثية الإماراتية.. مجد الأجداد برؤية الأحفاد

لم تعد الرياضات التراثية في دولة الإمارات حبيسة الذاكرة أو النطاق المحلي، بل نجحت الدولة في صياغة ملحمة استثنائية حولت من خلالها عادات الأمس إلى صناعة عالمية متكاملة، تمزج بذكاء فريد بين عبق الماضي وأحدث تقنيات المستقبل، لتقف في طليعة الرياضات التي تستقطب أنظار العالم.



وبدأت رحلة التحول نحو العالمية بتأسيس اتحاد سباقات الهجن عام 1992 حجر الزاوية في إضفاء الطابع المؤسسي لهذا الموروث، وتعزز هذا النهج لاحقاً بإنشاء صروح كبرى مثل نادي صقاري الإمارات ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتتحول تلك الرياضات من ممارسات عفوية إلى منظومة مؤسسية متطورة، تحظى بدعم مباشر ولا محدود من القيادة الرشيدة، مما وضعها على خريطة الرياضات الاحترافية الدولية.



ثورة التكنولوجيا

لم يقف التمسك بالتراث عائقاً أمام الحداثة، بل كانت الإمارات سباقة في إدخال الابتكار التكنولوجي إلى الميادين التراثية، ولعل الراكب الآلي في سباقات الهجن يمثل الثورة الأبرز التي استبدلت الركبية الصغار بتقنيات ذكية، تزامناً مع استخدام طائرات الدرون والبالونات في تدريب الصقور، وتوظيف أنظمة الليزر فائقة الدقة لرصد السرعات والنتائج، وهذا التزاوج التقني جعل من الرياضات التراثية عرضاً تكنولوجياً مبهراً يتسم بالعدالة والاحترافية العالية.



اعتراف أممي ومظلة قانونية

لم يقتصر النجاح على الميدان فحسب، بل امتد ليشمل الساحة الدبلوماسية والثقافية الدولية فقد قادت الإمارات ملفاً دولياً ضخماً توج بنجاح تاريخي في إدراج الصقارة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو، وهذا الاعتراف منح الرياضات التراثية غطاء قانونياً وثقافياً عالمياً، وحولها من إرث محلي إلى ملكية إنسانية تحتفي بها دول العالم.



جوائز مليونية وزخم عالمي

ليس مستغرباً أن أصبحت الإمارات الوجهة الأولى لعشاق التراث من مختلف القارات، بفضل الجوائز والبطولات الضخمة التي لا تضاهى، وتجسد لغة الأرقام والجوائز الضخمة التي ترصدها الدولة مدى التزامها بجعل الرياضات التراثية في صدارة الاهتمام العالمي، فمن خلال بطولات كبرى مثل كأس دبي العالمي للخيول الذي تتجاوز جوائزه 30 مليون دولار، وضعت الدولة معايير غير مسبوقة للتنافسية الدولية، ويمتد هذا السخاء ليشمل مهرجان الوثبة الختامي للهجن وكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، بالإضافة إلى مهرجان الظفرة الذي يعد أضخم تجمع لمزاينة الإبل، وسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية الذي يوثق عراقة التراث البحري، هذه البطولات، التي تُخصص لها جوائز نقدية وعينية بمليارات الدراهم، حوّلت الميادين الإماراتية إلى ساحات جذب دولية تستقطب نخبة الملاك والمربين من مختلف القارات، ليصبح الفوز فوق أرض الإمارات وساماً عالمياً يطمح إليه الجميع، ومحركاً اقتصادياً وسياحياً رائداً يعزز استدامة الهوية الوطنية.



موروث عابر للأجيال والحدود

وتتطلع الإمارات في رؤيتها المستقبلية إلى تحويل هذه الرياضات من مناسبات موسمية إلى اقتصاد رياضي مستدام وعالمي التأثير وتستهدف الخطط القادمة تعزيز السياحة التراثية من خلال الأكاديميات التدريبية التي تنقل أسرار هذه الرياضات إلى الأجيال الصاعدة والجمهور العالمي، مع دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في إدارة السباقات والتحكيم ليتجاوز الهدف الأسمى مجرد المنافسة إلى ترسيخ الرياضات التراثية كقوة ناعمة تجوب العالم، حاملة معها قيم التسامح والأصالة الإماراتية، لتظل هذه الرياضات جسراً حياً يربط بين عراقة الجذور وآفاق المستقبل.