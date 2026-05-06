الأولمبياد الخاص الإماراتي يحقق إنجازاً علمياً جديداً يعزز ريادته العالمية

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن نشر دراسة علمية في دورية «فرونتيرز إن أورال هيلث، الطبية المرموقة، حول خلاصة فحوصات أجريت في إطار برنامج «الكشف الصحي».

تعتمد الدراسة نهجاً مؤسسياً قائماً على توظيف البيانات الميدانية بشكل منهجي لإنتاج معرفة علمية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، بما يعزز كفاءة الاستجابة لاحتياجات اللاعبين، ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة لهم.



وطبقاً للبيان الصادر عن الأولمبياد الخاص فإن الدراسة استندت إلى تحليل بيانات 656 لاعباً ولاعبة، تم فحصهم خلال 10 فعاليات صحية، نفذت بين سبتمبر 2022 ويوليو 2025، في تخصص «صحة الفم والأسنان» ضمن برنامج الكشف الصحي، لتوفر بذلك قاعدة بيانات علمية غير مسبوقة على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأظهرت نتائج الدراسة مؤشرات إيجابية،تعزز فرص تطوير ممارسات العناية بصحة الفم والأسنان، بما يدعم تصميم برامج وقائية وتوعوية أكثر فاعلية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، إلى جانب تطوير نماذج رعاية صحية متخصصة قائمة على الأدلة.



وتشير هذه النتائج للدور الحيوي، الذي يلعبه برنامج الكشف الصحي في الرصد المبكر، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية، وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «تمثل هذه الدراسة خطوة نوعية في ترسيخ نهج وطني قائم على الأدلة لتطوير البرامج الصحية المتخصصة للأولمبياد الخاص في دولة الإمارات».



وأضاف أن الدراسة لا تعكس فقط مخرجات الفحوصات منذ عام 2022، بل تؤسس لقاعدة معرفية تدعم توجيه السياسات الصحية وتصميم تدخلات أكثر دقة وفاعلية، وتجسد تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والبحثية، بما يعزز ريادة الدولة في تطوير نماذج رعاية صحية دامجة، تسهم في تمكين اللاعبين، ورفع جودة حياتهم على المدى المستدام.



جاءت هذه الدراسة ثمرة تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعدد من الشركاء الأكاديميين والصحيين. ويركز البرنامج على الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، وتعزيز الوعي بالممارسات الوقائية، وربط اللاعبين بخدمات الرعاية المناسبة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم صحياً، من خلال خدمات، يقدمها متطوعون ومتخصصون، وفق أفضل المعايير العالمية.