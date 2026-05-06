«اتحاد التايكواندو» يعتمد القائمة المشاركة في «الألعاب الخليجية» بالدوحة

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو اعتماد القائمة المشاركة بدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، بدولة قطر التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن القائمة مؤلفة من 7 لاعبين ولاعبات هم علي محمد علي«تحت 58 كجم»، وعبدالعزيز المهيري «تحت 68 كجم»، وحسن علي حسن «تحت 80 كجم» وآمنة حسين اللوغاني «تحت 67 كجم»، وسلمى راشد الكتبي «فوق 67 كجم»، وشوق الحمادي «تحت 49 كجم»، ومها ربيع «تحت 57 كجم».



وأشار إلى أن منافسات التايكواندو تقام على مدار يومي 13 و14 الجاري على أن تغادر البعثة إلى الدوحة يوم 11 الجاري، بوفد إداري وفني يضم حمد الكندي، ومحمد محمود أحمد، بالإضافة إلى وحيد البريكي مدرب منتخب الرجال، وسناء أتبرور مدربة منتخب السيدات.



وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد إن المشاركة في البطولة الخليجية تأتي ضمن روزنامة الموسم، والخطة المقررة لتوفير الفرص التنافسية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية معرباً عن الثقة الكبيرة في عناصر المنتخب لإظهار المستويات القوية التي تؤهلهم لحصد المراكز الأولى.



وأشار إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب خاضوا مراحل متدرجة من الإعداد مع أنديتهم، أو من خلال مشاركتهم في البطولات المحلية على مدار الموسم، لرفع مستوى جاهزيتهم معرباً عن تقديره لتعاون الأندية مع الاتحاد في البرامج التطويرية، آملا أن تعزز المشاركة المرتقبة في الدوحة الحضور القوي للعبة في البطولات الخارجية.