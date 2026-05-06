42 مقاتلاً يشعلون أجواء «محاربي الإمارات» في أبوظبي



تستضيف أبوظبي يومي الجمعة والسبت المقبلين، منافسات النسختين 70 و71 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بتنظيم شركة بالمز الرياضية، في صالة سبيس 42 أرينا بمنطقة شاطئ الراحة، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم.



وتقام بعد غدٍ الجمعة منافسات النسخة 70، والتي تتضمن 10 تحديات بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة، وتشهد مواجهات قوية بين نخبة من المقاتلين يمثلون 15 دولة، أبرزها النزال الرئيسي في وزن الثقيل بين المغربي بدر مدركوري والبرازيلي إدوراد نيفيز، في مواجهة مرتقبة تعد من أبرز محطات الأمسية.



وتتواصل الإثارة يوم السبت مع النسخة الدولية 71، التي تشهد 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة من 13 دولة، وتتصدرها مواجهة قوية على لقب وزن الخفيف بين الأوكراني فلاديسلاف ردونيف، الذي لم يتعرض للخسارة، والأرميني مارتون مزليمان، إلى جانب نزال آخر يجمع البرازيلي برونو ماتشادو والتركمستاني بختيار أورازجلدييف.



وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، الذي أكد جاهزية البطولة للعودة إلى أبوظبي، مشيراً إلى أن «محاربي الإمارات» تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات الرياضية العالمية، وتعكس المكانة المتميزة للإمارة كوجهة رياضية متطورة وقادرة على استضافة كبرى الفعاليات.



وأوضح درويش أن البطولة لا تقتصر على النزالات الاحترافية، بل تسهم في نشر قيم الرياضة والانضباط وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش، مقدماً الشكر للجهات الداعمة وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، فيما أعرب عدد من المقاتلين عن سعادتهم بالمشاركة، حيث أكد برونو ماتشادو أن أبوظبي أصبحت وجهة مفضلة لعشاق الفنون القتالية، لما توفره من تنظيم متميز وأجواء حماسية تزيد من قوة الحدث.