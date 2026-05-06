«منتخب الإمارات للسلة» يشارك في دورة الألعاب الخليجية بقطر



أكد اتحاد الإمارات لكرة السلة مشاركة المنتخب الوطني الأول للرجال في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بطموحات الفوز باللقب، في ظل فوز منتخبنا بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في الكويت.



ويستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة نظيره القطري يوم 15 مايو، قبل لقاء المنتخب البحريني في 16 مايو، على أن يختتم الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب السعودي يوم 17 من الشهر نفسه.



وتقام منافسات نصف النهائي يوم 19 مايو بمواجهة صاحب المركز الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، فيما تقام المباراة النهائية يوم 20 مايو.



وأكد سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية تمثل أولوية في أجندة الموسم، باعتبارها أول استحقاق خارجي للمنتخب خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن اللاعبين وصلوا إلى جاهزية فنية جيدة، من خلال مشاركاتهم المستمرة مع أنديتهم في المسابقات المحلية.



وأوضح أن المنتخب يدخل البطولة بهدف الحفاظ على اللقب، مستفيداً من تتويجه في النسخة الأخيرة بالكويت، إلى جانب النجاحات التي حققتها منتخبات أخرى، ومنها منتخب السيدات المتوج بذهبية منافسات الثلاثيات، ما يعزز الطموحات بمواصلة النتائج الإيجابية.



وأشار إلى أن برنامج الإعداد الحالي يعتمد على جاهزية اللاعبين، في ظل ارتفاع مستوى الدوري المحلي، مؤكداً أن المشاركة لن تكون بهدف الوجود فقط، بل للمنافسة بقوة على اللقب.



وأضاف أن أجندة المنتخب خلال العام الجاري تتضمن أيضاً خوض تصفيات كأس آسيا، مع ترقب ما ستسفر عنه روزنامة الاتحاد العربي بشأن إقامة بطولة عربية، معرباً عن أمله بأن ينجح المنتخب في حجز مقعده في النهائيات الآسيوية، وتعزيز حضوره القاري.