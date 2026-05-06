الإمارات تشارك في قمة قادة الشطرنج الآسيوي



شارك الدكتور سلطان الطاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج ورئيس الجهاز الفني، في أعمال قمة قادة الشطرنج الآسيوي، التي نظمها الاتحاد الآسيوي للعبة بالتعاون مع الاتحاد السنغافوري للشطرنج والاتحاد الدولي، واستضافتها الرابطة الآسيوية للرياضيات الذهنية في سنغافورة خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو، بمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من 30 اتحاداً وطنياً من مختلف دول القارة.



وشهدت القمة مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تطوير الحوكمة الرياضية، وتعزيز دور الشطرنج في التعليم، ودعم مشاركة المرأة في اللعبة، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء وتحقيق النزاهة في المنافسات.



كما ناقش المشاركون أهمية توحيد الجهود الآسيوية لدعم إدراج رياضة الشطرنج ضمن البرامج الرياضية الكبرى على مستوى القارة والعالم، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتعزيز حضورها دولياً.



و أكد الدكتور سلطان الطاهر حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الآسيوية لتطوير الشطرنج، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالرياضات الذهنية، وتسعى إلى نشر اللعبة في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.



وأضاف أن المبادرات الرقمية التي تم طرحها خلال القمة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الاتحادات الوطنية من إدارة بياناتها ومنصاتها بكفاءة، بما يعزز الاستدامة ويفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف المواهب وصقلها.