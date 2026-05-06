«تورك» بطل الهواة في سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات الهوائية



فاز الدراج سعيد مروان من فريق تورك للدراجات الهوائية بصدارة فئة الهواة (فردي عام) لسباق «فخورين بالإمارات» للطريق لمسافة 60 كم، بمشاركة أكثر من 200 دراج، وأقيم السباق بمدينة دبي ونظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.



وأكد زعل بن زعل مدير فريق تورك أن السباق جاء قوياً، معرباً عن سعادته بتحقيق المركز الأول، وقال إن هذه النتائج الجيدة ثمرة العمل الجماعي، كما أشاد بالدعم الذي يجده فريقه من الجهات الراعية، وفي مقدمتها شركتا دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي على الدعم المستمر، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه دراجو الفريق.



يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً.