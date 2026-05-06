«فنية الرياضات الإلكترونية» تناقش خطة البطولات المحلية والمشاركات الخارجية



عقدت اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعها الأول، وذلك عقب اعتماد تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة إبراهيم يوسف الخوري، رئيس اللجنة الفنية، وبحضور سعيد علي الطاهر نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: حمد قاسم، سليمان النقبي، محمد خالد المدني، وعبدالولي نصاري، إلى جانب المدير الفني للاتحاد خالد زوزو، وسكرتير الاتحاد ومقرر اللجنة أحمد جمال.



واستهل الاجتماع بمناقشة الخطط الفنية والتنظيمية للفترة المقبلة، حيث تم استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل، في إطار حرص الاتحاد على تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الرياضات الإلكترونية.



كما ناقشت اللجنة آخر التحضيرات المتعلقة بمشاركة المنتخبات الوطنية في كأس الأمم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب الوقوف على جاهزية الفرق الوطنية والاستعدادات الفنية والإدارية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، المقرر إقامتها في مدينة ناغويا اليابانية خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتماشى مع تطلعات الاتحاد لتحقيق نتائج مشرفة على المستوى القاري.



وتطرق الاجتماع كذلك إلى مراجعة خطط إطلاق البطولات المحلية، حيث تم استعراض الاستعدادات لانطلاق الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، وكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة إطلاق الدوري الإماراتي للألعاب الإلكترونية المختلفة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وتطوير منظومة المنافسات المحلية وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية التكامل بين الجوانب الفنية والتنظيمية، وضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات المعتمدة بكفاءة عالية، بما يعزز من جاهزية المنتخبات الوطنية ويرتقي بمستوى المنافسات المحلية والدولية.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية نحو تطوير العمل الفني، وبناء منظومة احترافية مستدامة تسهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز حضور الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.