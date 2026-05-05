زمزم الحمادي.. أول لاعبة إماراتية تقتحم الفنون القتالية المختلطة





قالت زمزم الحمادي إنها تشق طريقها بثبات في عالم الفنون القتالية المختلطة، بعد أن أصبحت أول لاعبة إماراتية تمثل الدولة في هذه الرياضة، مؤكدة أن رحلتها بدأت في سن مبكرة للغاية، بدعم من عائلتها.



وأوضحت الحمادي، البالغة من العمر 18 عاماً، أنها دخلت عالم الجوجيتسو أولاً وهي في نحو الثالثة من عمرها، متأثرة بوالدتها التي كانت تمارس الجودو ثم الجوجيتسو، وأضافت: «بينما كنت أشاهد درس الجوجيتسو في أحد الأيام، لاحظ مدربي الأول كوتديان اهتمامي وإمكاناتي، وقال لوالدتي إنه لي مستقبل زاهر في هذه الرياضة، وطلب منها السماح لي بالانضمام إلى فصل الجوجيتسو، نظراً لشغفي وحماسي الواضحين».



وتابعت: «استمرت مسيرتي في الجوجيتسو حتى عام 2022، وحققت خلالها حضوراً لافتاً وعدة ألقاب، ما جعل اسمي معروفاً في الأوساط الرياضية».



وكشفت الحمادي أنها تحولت إلى الفنون القتالية المختلطة في عام 2023، حيث خاضت أولى مشاركاتها العالمية في بطولة العالم في أبوظبي، وتمكنت من إحراز المركز الأول، في إنجاز وصفته بـ «التحول الأهم» في مسيرتها، كونه فتح لها أبواب المنافسة على المستوى الدولي.



وأشارت إلى أن الدعم الفني المبكر، إلى جانب البيئة العائلية الرياضية، لعبا دوراً محورياً في صقل موهبتها، لافتة إلى أن إنجازات شقيقها زايد الحمادي في البطولات العالمية، شكلت دافعاً إضافياً لها لدخول هذا التحدي.



وأكدت الحمادي أن تمثيل الإمارات ورفع علمها في المحافل الدولية، يمثل الهدف الأسمى في مسيرتها، مضيفة أن طموحها يتمثل في مواصلة تحقيق المراكز الأولى عالمياً، وترسيخ حضور المرأة الإماراتية في هذه الرياضة.



وفي رسالة موجهة للفتيات، شددت على أن دخول الفنون القتالية يتطلب الجرأة والإصرار، مؤكدة أن «الإيمان بالهدف هو الخطوة الأولى لتحقيقه»، وأن التحديات والانتقادات يمكن أن تتحول مع الوقت إلى مصادر دعم، داعية إلى التمسك بالأحلام، والعمل على تحقيقها دون تردد.



وتستعد الحمادي للمشاركة في النسخة التاسعة من بطولة دوري المقاتلين المحترفين، التي تُقام يوم 24 مايو الجاري في كوكاكولا أرينا بدبي، تحت عنوان «فخر العرب»، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.