نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يضيء شمعته الـ38

يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم بالذكرى الـ38 لتأسيسه، مواصلاً مسيرته الحافلة بالإنجازات التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، رسّخ خلالها مكانته كأحد أبرز الصروح الرياضية المتخصصة في الرياضات البحرية على المستويات المحلية، والإقليمية والدولية.



ومنذ انطلاقته الرسمية في الخامس من مايو عام 1988، ترجمةً لرؤى القيادة الرشيدة، استطاع النادي العريق أن يضع بصمة مضيئة في المجال الرياضي بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص حيث عرفت شواطئ دبي السباقات البحرية منذ منتصف الثمانينيات وكان ذلك بداية لقرار إشهار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ليأتي التأسيس، ومن ثم باشر المسؤولون فيه وضع اللبنات الأولى والقوانين واللوائح المنظمة لمختلف الفعاليات والأنشطة التي رسخت حضورها في المجتمع.



محطات بارزة في مسيرة النادي

على مدار 38 عاماً، حقق النادي العديد من الإنجازات النوعية التي شكلت علامات فارقة في تاريخه، إلى جانب محطات تركت أثراً مهماً في تعزيز دوره، من أبرزها: عرفت شواطئ دبي السباقات البحرية منذ بداية الثمانينيات وقبل قرار إشهار النادي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حيث بدأ النادي بالتأسيس للرياضات البحرية بشكل كبير ووضع اللبنات والقوانين واللوائح المنظمة.



في عام 1988، تأسس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الخامس من شهر مايو ترجمة للرؤى والأفكار المستقبلية للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باني نهضة دبي الحديثة.



وفي عام 1990، أصبح أول نادٍ عربي وأفريقي ينال العضوية الدولية من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «UIM».



وفي عام 1991، أطلق النادي بتوجيهات من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي أصبح أكبر وأهم السباقات الشراعية في المنطقة والعالم.



وفي عام 1992، نظم النادي بطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى»، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وآسيا.



وفي عام 1993، أنشئ مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي بمكرمة سخية من المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون صرحاً عملاقاً.



وفي عام 1994، صدر مرسوم أميري بإعلان النادي الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضات البحرية وتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً للنادي آنذاك.



وفي عام 1999، أسس النــادي مدرســـة الشــراع الحديث وتم إشهار أول فريق وطني مع برنامج خاص شمل المعســكرات والتدريب وفق أرفع المعايير.



وفي عام 2008، أطلق النادي أول فريق إبحار عالمي باسم بحر دبي والذي نافس في بطولة العالم للشراعية الحديثة أر سي 44.



وفي عام 2014، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للنادي.



وفي عام 2015، حصل النادي على 3 شهادات لمعايير دولية في مجالات إدارة الجودة «أيزو 9001: 2008» ونظام الإدارة البيئية «أيزو 14001: 2004» ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «أوساس 18001: 2007».



وفي عام 2016، وتحديداً في الثامن من شهر سبتمبر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري.



وفي السنوات التالية أقام النادي المئات من السباقات البحرية والأنشطة في مختلف التخصصات، حيث يُعد النادي الأبرز على مستوى المنطقة في جذب المشاركين من مختلف الجنسيات وتحديداً إحياء التراث البحري الإماراتي سيراً على خطى الأجداد والأبناء لإعداد أجيال صاعدة تتسلح بالمهارات والمعرفة في هذا النوع من السباقات.



كما يتألق فريق فيكتوري، تحت إشراف النادي البحري، ونجح العام الماضي في الفوز بثنائية بطولة العالم لفئتي الفورمولا 1، وإكس كات، في إنجاز يعكس حجم العمل والطموح الكبير.

وأكد محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النادي ومع دخوله عامه الـ38، يواصل العمل على تعزيز مكانته العالمية، من خلال استضافة البطولات الكبرى، وتطوير الكوادر الوطنية، ودعم الابتكار في مختلف مجالات الرياضات البحرية، بما ينسجم مع رؤية دبي في الريادة والتميز الرياضي.



وأضاف: إن النادي يؤكد التزامه بمواصلة مسيرة النجاح ترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مستلهماً إرثه العريق، وماضياً بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للرياضات البحرية في دولة الإمارات والعالم، ووجه الشكر إلى شركاء النجاح على دعمهم مسيرة النادي وفي مقدمتهم حكومة دبي، بالإضافة إلى مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والشريك الإعلامي تلفزيون دبي، وجميع المؤسسات الإعلامية المحلية على دعمهم ووقفتهم مع النادي على مدار هذه العقود من الزمن.