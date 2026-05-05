انطلاق العد التنازلي لبطولة «فخر العرب» في دبي بمشاركة نخبة مقاتلي المنطقة



انطلق العدّ التنازلي للنسخة التاسعة من بطولة دوري المقاتلين المحترفين، التي تُقام يوم 24 مايو الجاري في كوكاكولا أرينا بدبي تحت عنوان «فخر العرب»، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.



وجاء ذلك خلال اليوم الإعلامي الذي أُقيم في صالة TKMMA Gym بدبي، حيث شهد مواجهة مباشرة أولى بين المقاتل الإماراتي محمد يحيى ومنافسه التونسي مهدي سعدي، تمهيداً للنزال الرئيسي في وزن الريشة، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة المنتظرة.



وخطف محمد يحيي، الملقب بـ«محارب الإمارات»، الأنظار قبل ظهوره المرتقب لأول مرة ضمن منافسات البطولة، حيث يستعد لخوض نزال مهم أمام جماهيره في افتتاح موسم 2026، في محطة تُعد من أبرز محطات مسيرته الاحترافية.



في المقابل، أظهر مهدي سعدي جاهزية كبيرة، مؤكداً عزمه على تقديم أداء قوي في مواجهة يحيي، في نزال يُتوقع أن يحمل طابعاً تنافسياً عالياً بين الطرفين.



وقال يحيي: «القتال في دبي يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، دعم الجماهير هنا يمنحني دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدي، وأتطلع لأن أقدم أداء يليق باسم الإمارات في هذا الحدث».



من جانبه، قال سعدي: «أتعامل مع هذه المواجهة بجدية كبيرة، محمد يحيي مقاتل قوي، واستعدادي لهذه المواجهة يشمل كل التفاصيل لضمان تقديم أفضل أداء ممكن».



كما حضرت المقاتلة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي، التي تستعد لتسجيل ظهورها الأول في البطولة، حيث تُعد أول وأصغر إماراتية تشارك في بطولة فنون قتالية عالمية، مؤكدة سعيها لتمثيل المرأة الإماراتية بصورة مشرّفة.



وقالت الحمادي: «هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرتي، وأطمح لإثبات قدرات المرأة الإماراتية على هذا المسرح، وتقديم أداء يليق بطموحاتي وطموحات كل فتاة تسعى لدخول هذا المجال».



وشهدت الفعالية أيضاً حضور المقاتل محمد فهمي، الذي يخوض منافسات الوزن الخفيف، حيث يسعى لتقديم مستوى مميز في ربع النهائي، مستفيداً من خبراته السابقة في البطولة.



وقال فهمي: «استفدت كثيراً من مشاركتي السابقة، واليوم أدخل المنافسات بثقة أكبر، وأتطلع لتقديم أداء قوي يضمن لي التقدم في البطولة».



وتشهد البطولة مشاركة مقاتلين من 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن منافسات ربع النهائي في وزني الريشة والخفيف، لتحديد المتأهلين إلى الأدوار المقبلة من موسم 2026، في حدث يعكس تنامي حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.



ومن المقرر أن تُقام النزالات يوم الأحد عند الساعة الرابعة مساءً، على أن تُنقل مباشرة عبر منصة «ستارزبلاي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني لقاعة كوكاكولا أرينا.



وقال جيروم مازيت، المدير العام لدوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحرص على أن يكون هذا الحدث أكثر من مجرد بطولة، بل تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه، وتعكس مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات».



وأضاف: «تنوع الجنسيات المشاركة يعكس انتشار هذه الرياضة في المنطقة، ونتطلع إلى تقديم حدث استثنائي يليق بالجماهير ويعزز من حضور الفنون القتالية المختلطة على الساحة الإقليمية»