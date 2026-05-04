النصر يفوز على الذيد ويتوج بطلاً لكأس الوطن لكرة اليد

تُوّج فريق نادي النصر بطلاً لكأس الوطن لرجال كرة اليد في نسختها الثانية، عقب فوزه المثير على فريق الذيد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على أرض صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، في ختام حافل بالإثارة لمسابقات رجال اليد للموسم الرياضي 2025-2026.

جاء تتويج «العميد» بعد مواجهة ماراثونية حبست أنفاس الجماهير، رغم أن النصر فرض أحقيته بالفوز بتقدمه بجميع مراحل المباراة، وخاصة بعد أن أنهى الشوط الأول لصالحه 16/22، ونشط فريق الذيد قليلاً في الشوط الثاني وضيق الفارق، لكنه لم يغير بالنتيجة النهائية للمباراة التي منحت العميد الفوز والتتويج بلقب النسخة الثانية للبطولة بنتيجة 29/35، مؤكداً أحقيته باللقب بعد مشوار قوي في البطولة التي شهدت مشاركة 7 فرق تنافست منذ انطلاقتها على الظفر بالكأس.

شكّلت المباراة النهائية أول مواجهة تجمع الفريقين في هذه المسابقة، بعد أن نجحا في تجاوز عدد من الفرق الكبيرة صاحبة التاريخ والإنجازات في كرة اليد الإماراتية، ليصلا إلى المشهد الختامي عن جدارة واستحقاق.

واتسم اللقاء بالقوة البدنية والسرعة في الأداء، مع تألق واضح لحراس المرمى من الجانبين، إلى جانب تنوع الحلول الهجومية، حيث ظل الفارق واضحاً، قبل أن يحسم النصر المواجهة بخبرة لاعبيه وتركيزهم العالي في اللحظات الحاسمة.

تتويج رسمي

وعقب صافرة النهاية، جرت مراسم التتويج بحضور سعود صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ونائبه محمد حسن السويدي، إلى جانب عبدالرزاق الهاشمي، ومحمد عبيد الحصان، حيث قاموا بتتويج فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق الذيد الميداليات الفضية بعد أداء مشرف. كما تم تكريم حكام البطولة، وهم: الكويتيتان معالي العنزي، ودلال النسيم، إلى جانب إسماعيل سالم، وعلي جعفر، إضافة إلى المراقبين عبدالله خميس، وجمال الشامسي، لجهودهم في إدارة المباريات، إضافة إلى تقديم درع اتحاد اللعبة إلى نادي الوصل، تقديراً لاستضافته المميزة للنهائي وتنظيمه الناجح للحدث.

حضور إداري

شهدت المباراة النهائية حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، من بينهم عبدالسلام المحيربي، وياسر النقبي، والدكتورة منى إبراهيم، كما حضر من جانب نادي النصر عبدالرزاق الهاشمي، عضو مجلس إدارة النصر رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، وفيصل الطواش، ومشرف اللعبة عمران الطواش، وجمع من المسؤولين والمهتمين بكرة اليد الإماراتية.

ختام ناجح

ويُعد هذا النهائي مسك ختام المسابقة الثالثة ضمن أجندة مسابقات رجال كرة اليد للموسم 2025-2026، الذي شهد تنافساً قوياً بين الأندية المشاركة، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، وارتفاع وتيرة المنافسة بين الفرق. بهذا التتويج، يضيف النصر لقباً جديداً إلى سجله، مؤكداً مكانته أحد أبرز أندية كرة اليد في الإمارات، في وقت يواصل فيه فريق الذيد تقديم مستويات مميزة تبشر بمستقبل واعد في المنافسات المقبلة.