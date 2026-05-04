لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية تطلق النسخة الأولى من بطولة الرماية

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية «UAETSS» عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية، والتي ستُقام يومي 16 و17 مايو الجاري في مرافق نادي الشارقة الرياضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز قاعدة الممارسين لرياضة الرماية في دولة الإمارات.

وتُنظَّم البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية، وبدعم من وزارة الرياضة، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.



وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الرياضات التخصصية وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات الفردية مثل الرماية.



وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تأتي بطولة المواهب للرماية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى اكتشاف الطاقات الواعدة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يعزز من حضور دولة الإمارات في مختلف الرياضات النوعية الفردية والجماعية، كما نؤمن بأهمية التكامل بين الجهات الرياضية لضمان استدامة تطوير المواهب وبناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل».



وتأتي هذه البطولة كجزء أساسي من مبادرة «رماة المستقبل»،«Future Shooters»، التابعة لاتحاد الإمارات للرماية، والتي تم اعتمادها مبادرة رئيسية لتطوير رياضة الرماية في الدولة، ضمن برنامج الإمارات لتطوير الرماية «UAE Shooting Development Program»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد جهود اكتشاف المواهب وصقلها ضمن إطار وطني مستدام.



وأكد محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن إطلاق هذه البطولة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير اللعبة، مشيراً إلى أهمية دمج البطولات التنافسية مع برامج التطوير طويلة المدى.

وقال: «تمثل بطولة المواهب للرماية إحدى الركائز الأساسية ضمن مبادرة «رماة المستقبل»، والتي نعمل من خلالها على بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات. إن رؤيتنا واضحة، وهي أن نصنع أبطالاً يصيبون الهدف، وذلك عبر توفير بيئة احترافية متكاملة تجمع بين المنافسة والتطوير المستمر».



وأضاف: «برنامج الإمارات لتطوير الرماية يشكّل الإطار الاستراتيجي لهذه الجهود، حيث نسعى من خلاله إلى اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، والعمل على تطويرها وفق منهجية علمية حديثة، بما يعزز من حضور دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية».



وتهدف البطولة إلى توفير منصة تنافسية حقيقية تمكّن اللاعبين واللاعبات من إبراز قدراتهم، واكتشاف إمكاناتهم الفنية، ضمن بيئة منظمة ومحفزة على التميز.

كما تشمل البطولة عدة فئات عمرية للبنين والبنات من سن 12 إلى 16 سنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وإعداد جيل جديد من الأبطال.

وسيحصل الفائزون على ميداليات وجوائز تقديرية ومادية، إلى جانب اختيار نخبة من المشاركين للانضمام إلى برامج التطوير ضمن مبادرة «رماة المستقبل»، بإشراف اتحاد الإمارات للرماية وبالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية تطوير المواهب الوطنية وصقلها.



ودعت اللجنة المنظمة جميع الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة إلى المشاركة في البطولة، مؤكدةً أنه تم فتح باب التسجيل للمبتدئين والمحترفين، كما يمكن التسجيل مجاناً عبر منصات اتحاد الإمارات للرماية.