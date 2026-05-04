دبي أوتودروم تطلق «موتودروم» وجهة جديدة لرياضات الطرقات الوعرة



كشفت دبي أوتودروم، التابعة لشركة الاتحاد العقارية، عن «موتودروم»، وجهتها الجديدة المصمّمة خصيصاً لرياضات المحرّكات على الطرقات الوعرة، والتي تجمع بين أساليب قيادة متعدّدة، ضمن بيئة واحدة ومنظّمة في الإمارات العربية المتحدة.



تقع هذه الوجهة ضمن نطاق مسار «هيل» في حلبة دبي أوتودروم، وتقدّم إضافة جديدة ومتميّزة إلى عروض الحلبة على مدار العام، لتصبح مركزاً متكاملاً لعشّاق القيادة على الطرقات الوعرة، يلبّي تطلّعات السائقين من مختلف الفئات، من المبتدئين الذين يخوضون هذه التجربة للمرّة الأولى إلى المتمرّسين.



تضمّ الوجهة عدّة مسارات، أبرزها مسار عالي الجودة للدراجات النارية المخصّصة للطرق الوعرة، إلى جانب مسار أصغر مصمّم للدراجات الأصغر حجماً، وللسائقين المبتدئين. كما تحتضن مجموعة متنوّعة من الأنشطة، تشمل ركوب الدراجات الرباعية، وسيارات الكروس، وفعاليات السيارات رباعية الدفع، والدراجات الكهربائية المخصّصة للطرقات الوعرة، بما يواكب الطلب المتزايد على تجارب متنوّعة خارج نطاق الطرقات المعبّدة.



وقد صُمّمت حلبة «موتودروم» لتواكب تطوّر السائقين وتقدّمهم، إذ تضمّ مساراً رئيساً بطول 1.8 كلم، وآخر بطول 1.2 كلم، إلى جانب ثلاثة مسارات بمستويات قيادة متدرّجة، تتيح للمتسابقين تعزيز ثقتهم، وتطوير مهاراتهم تدريجياً. وتتّخذ المسارات تدرّجات في الارتفاع، تحاكي التضاريس الواقعية، ما يضفي مزيداً من الحيوية والتشويق، ويمنح السائقين تجربة مميّزة على مستوى المنطقة.



وستُدار التجارب وفق نهجٍ منظّم، مع تقسيم الجولات بحسب مستوى السائق ونوع المركبة، بما يضمن لكلّ مشارك تجربة منظّمة وعالية الجودة. كما ستُخصّص جولات للدراجات والدراجات الرباعية والدراجات الكهربائية والسائقين الصغار، وفق المعايير العالمية نفسها المعتمدة في رياضات المحرّكات، وبما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة والبيئة التي تُعرف بها دبي أوتودروم.



وصرّح فيصل السهلاوي المدير العام لحلبة دبي أوتودروم، قائلاً: يمثل إطلاق «موتودروم»، محطة مهمة في مسيرة تطور حلبة دبي أوتودروم، التابعة لشركة الاتحاد العقارية. ومع توسيع نطاق عروضنا، نواصل العمل على تقديم تجارب منظّمة، ومتاحة لشريحة واسعة من المجتمع، بما يلبّي احتياجاتهم وتطلّعاتهم. وتجمع «موتودروم» تجارب متعدّدة للقيادة على الطرقات الوعرة في وجهة واحدة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة والتجربة المتكاملة، التي تشكّل جوهر دبي أوتودروم.



وعند انطلاقها، ستفتح موتودروم أبوابها أمام الجميع، مع تركيز أولي على برامج التدريب وأيام المسارات المفتوحة. وعلى المدى المتوسّط، ستُطلق الوجهة سلسلة سباقات صيفية ليلية، تتخلّلها جولات متعدّدة، ضمن فئات الدراجات النارية والدراجات الكهربائية والدراجات الرباعية، بما يرسّخ مكانتها منصّة جديدة لرياضات المحرّكات التنافسية على الطرقات الوعرة في الإمارات العربية المتحدة.



كما ستشهد المراحل المقبلة توسّعاً إضافياً في العروض، مع إطلاق مسار مخصّص لكارتينغ الطرق الوعرة، بما يعزّز حضور موتودروم الدائم ضمن منظومة دبي أوتودروم المتنامية.

ومن المقرّر إطلاق موتودروم مع استكمال المرحلة الأولى بحلول نهاية مايو الجاري، لتشكّل امتداداً لعروض دبي أوتودروم، في إطار مواصلة تطوّرها، بما يتجاوز سباقات الحلبات التقليدية. كما تواصل الحلبة تقديم باقة متنوّعة من التجارب، من سباقات التحمّل العالمية، مثل سباق ميشلان 24 ساعة دبي، وسلسلة سباقات لومان الآسيوية، إلى جانب فعاليات ترفيهية، وتجارب مجتمعية تستقطب الزوّار.