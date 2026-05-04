«دبي لأصحاب الهمم» يفرض هيمنته في بطولة البولينج

سيطر لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم على منافسات الفردي والزوجي في بطولة البولينج لذوي الإعاقة السمعية، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية، أمس، على صالة أبوظبي الدولية للبولينج.

وفرض لاعبو دبي تفوقهم على المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي، حيث أحرز داريو كاتانزار المركز الأول برصيد 1192 نقطة، تلاه طارق شهاب مراد في المركز الثاني، ثم وليد خالد رضوان في المركز الثالث.

وفي منافسات الزوجي، واصل لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم تألقهم، بحصد المركزين الأول والثاني، حيث جاء الثنائي وليد خالد رضوان وأيمن سالم المقبالي في المركز الأول، فيما حل الثنائي طارق شهاب مراد وداريو كاتانزار في المركز الثاني.

وجاء ثنائي نادي العين لأصحاب الهمم، محمد خميس العيسائي ومطر علي الرميثي، في المركز الثالث.

ومن المقرر تتويج الفائزين في هذه الفئات عقب ختام جميع منافسات البولينج الأسبوع المقبل.