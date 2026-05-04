دراجو «إقامة دبي» يتألقون في سباق «فخورين بالإمارات»

حقق لاعبو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» نتائج فردية متميزة في سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات الهوائية، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بمشاركة واسعة من نخبة الرياضيين، وعلى مسافة بلغت 60 كيلومترًا.

وانطلقت منافسات السباق من مركز شرطة ند الشبا، وسط أجواء تنافسية عكست المستوى المتقدم لتنظيم الفعاليات الرياضية في دبي، ودورها في ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وسجل لاعبو فريق «إقامة دبي» للدراجات الهوائية حضورًا لافتًا على منصات التتويج، حيث حققت المتسابقة ماديسون بلاك المركز الأول في فئة السيدات المحترفات، فيما أحرز سفيان حادي المركز الثاني، وجاء راشد البلوشي في المركز الثالث ضمن فئة الرجال، إلى جانب أحمد المنصوري الذي حل في المركز الرابع، في تأكيد واضح على الجاهزية الفنية العالية والروح التنافسية للفريق.

وفي هذا السياق، أكد محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن هذه النتائج تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يضع الإنسان في صميم أولوياته، قائلًا: «إن ما يحققه أبناء إقامة دبي في مختلف الميادين، ومنها المجال الرياضي، يجسد التزامنا ببناء بيئة عمل متكاملة تعزز جودة الحياة وترسخ قيم الانتماء والمسؤولية».

وأضاف: «هذا الإنجاز يعكس روح الإمارات القائمة على التميز والطموح، ويؤكد قدرة كوادرنا على تمثيل المؤسسة والوطن بصورة مشرفة في مختلف المحافل».

وتابع: «ننظر إلى الرياضة كجزء من منظومة أوسع تهدف إلى تعزيز الجاهزية الشاملة، وتنمية القدرات، وتحفيز الإيجابية، بما يواكب توجهات دبي في ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة في جودة الحياة والابتكار».

ويعكس هذا الإنجاز امتدادًا لنهج «إقامة دبي» في دعم المبادرات التي تعزز الصحة البدنية والذهنية، وتسهم في بناء كوادر أكثر توازنًا وإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي واستدامته.

كما ينسجم هذا الحضور الرياضي مع رؤية دبي في تمكين الإنسان وتعزيز رفاهيته، من خلال بيئة متكاملة تحتضن التميز في مختلف المجالات، وتدعم المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية التي تعزز التلاحم المجتمعي والهوية الوطنية.

ويؤكد هذا الإنجاز أن التميز في «إقامة دبي» لا يقتصر على تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بل يمتد ليشمل بناء إنسان قادر على تحقيق الإنجاز وصناعة الأثر، بما يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي يجمع بين الكفاءة والابتكار وجودة الحياة.