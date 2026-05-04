فتح باب التسجيل لبطولة المواهب للرماية في الإمارات

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية اعتماد النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية، المقررة يومي 16 و17 مايو/أيار الجاري في نادي الشارقة الرياضي، مع فتح باب التسجيل للمبتدئين والمحترفين عبر منصات اتحاد الإمارات للرماية.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان، أن البطولة تُقام بالتعاون مع اتحاد الرماية، وبدعم من وزارة الرياضة، وتستهدف الرماة والراميات من عمر 12 إلى 16 عامًا، وتُعد جزءًا من مبادرة «رماة المستقبل» التابعة لاتحاد الرماية، والمعتمدة ضمن برنامج الإمارات لتطوير الرماية.

وأوضحت أن الفائزين سيحصلون على ميداليات وجوائز تقديرية ومالية، إلى جانب اختيار نخبة من المشاركين للانضمام إلى برامج التطوير ضمن مبادرة «رماة المستقبل»، بإشراف اتحاد الإمارات للرماية وبالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، ورئيس اللجنة، أن البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية لدعم الرياضات التخصصية وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات الفردية مثل الرماية.

وأشار إلى أنها تأتي في إطار رؤية متكاملة لاكتشاف المواهب الواعدة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يعزز حضور دولة الإمارات في مختلف الرياضات، ويدعم التكامل بين الجهات الرياضية لبناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات.

من جهته، أوضح محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن البطولة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير اللعبة، مؤكدًا أهمية دمج البطولات التنافسية مع برامج التطوير طويلة المدى.

وأضاف أن المنافسة تعد أحد الركائز الأساسية ضمن مبادرة «رماة المستقبل»، لبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات، من خلال توفير بيئة احترافية تجمع بين التنافس والتطوير المستمر.

وأكد أن برنامج الإمارات لتطوير الرماية يمثل الإطار الإستراتيجي لهذه الجهود، لاكتشاف المواهب في مراحل مبكرة والعمل على تطويرها وفق منهجية علمية حديثة.