دبي لكرة السلة يصطدم بسبارتاك في ربع النهائي

أعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، عقب ختام مرحلة التصفيات وتحديد مواجهات الأدوار الإقصائية.

ويواجه دبي لكرة السلة نظيره سبارتاك في الدور ربع النهائي، بعد تصدره ترتيب مرحلة «أفضل 8»، ليحصل على أفضلية خوض المباراة الفاصلة على أرضه في حال اللجوء إليها.

وتُقام المواجهات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، حيث تنطلق السلسلة يوم الأربعاء 6 مايو/أيار الجاري على صالة «زيترا أرينا»، فيما تُقام المباراة الثانية يوم 9 مايو/أيار على ملعب سبارتاك، وفي حال تعادل الفريقين، تُلعب المباراة الثالثة الحاسمة على أرض فريق دبي.

ويُعتمد نظام الأفضل من ثلاث مباريات في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، بينما تُقام المباراة النهائية بنظام الأفضل من خمس مباريات.