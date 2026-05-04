ليندبيرج يحجز مكانه بين كبار الجولف بعد إنجازه الأول

توّج اللاعب السويدي ميكايل ليندبيرج باللقب الشرفي بصفته بطل «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم ضمن منافسات «السباق إلى دبي»، في إطار جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك في ختام بطولة تركيا المفتوحة التي أحرز لقبها، وهو الأول في مسيرته بالجولة.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من نجوم العالم، الذين يتنافسون على حجز مقاعد التأهل إلى النهائيات المقررة إقامتها في الإمارات، في كل من أبوظبي ودبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونجح ليندبيرج، البالغ من العمر 33 عامًا، في إنهاء انتظار طويل، حيث حقق لقبه الأول في مشاركته رقم 70 ضمن بطولات جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات التي أقيمت برعاية الخطوط الجوية التركية برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وبفضل هذا الفوز، تصدر ليندبيرج ترتيب «السلسلة الآسيوية»، التي أقيمت عبر أربع بطولات في الصين (بطولتان)، والهند، وتركيا، بإجمالي 822 نقطة.

كما تقدم اللاعب في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، ليحتل المركز السابع بإجمالي 1031 نقطة، من خلال مشاركته في 10 بطولات هذا الموسم.

وحصل ليندبيرج، نظير تتويجه باللقب الشرفي، على بطاقة المشاركة في بطولة بطولة أمريكا بي جي أيه، إحدى البطولات الأربع الكبرى في رياضة الجولف، إلى جانب مشاركته في سلسلة بطولات «باك 9» هذا الموسم ضمن جولة دي بي ورلد، فضلًا عن جائزة مالية إضافية قدرها 200 ألف دولار.

وتُعد بطولة تركيا المفتوحة المحطة رقم 17 هذا الموسم، ضمن جولة «السباق إلى دبي»، التي تشمل إقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.

وتُقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعبًا إلى بطولة أبوظبي في «ياس لينكس» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعبًا إلى نهائي جولة دي بي ورلد في «نادي عقارات جميرا للجولف» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.