بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» لقب طواف روماندي 2026



توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، بلقب طواف روماندي 2026، وذلك بعد فوزه بالمرحلة الخامسة الأخيرة، اليوم في سويسرا، بهذا الفوز، تمكّن بوجاتشار من حسم صدارة الترتيب العام في مشاركته الأولى بالسباق. وجاء هذا الفوز بعد أداء قوي، حيث تفوق في الكيلومترات الأخيرة على الألماني فلوريان ليبويتز، الذي حل ثانياً، فيما جاء السلوفيني بريموج روغليتش ثالثاً للمرحلة الخامسة.



وأنهى بوجاتشار السباق بزمن إجمالي بلغ 20:05:42 ساعة، متقدماً بفارق 42 ثانية عن ليبويتز، و2:44 دقيقة عن الفرنسي ليني مارتينيز صاحب المركز الثالث في الترتيب العام.

بهذا التتويج، يواصل بوجاتشار تألقه في سباقات الأسبوع الواحد، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، ليضيف لقباً جديداً إلى سجله الحافل، ويرفع عدد انتصاراته في مسيرته الاحترافية إلى 117 فوزاً، فيما بلغ رصيد فريقه 27 انتصاراً خلال موسم 2026، حتى الآن.



وأكد تادي بوجاتشار في تصريحات عقب التتويج أن السباق كان صعباً، خاصة مع الوتيرة العالية التي فرضتها الفرق المنافسة، لافتاً إلى أن الحسم في الصعود الأخير تطلب جهداً كبيراً حتى خط النهاية. وأوضح بوجاتشار أن السباق يمثل له مكانة خاصة، حيث تابع منافساته منذ صغره، وكان يطمح لخوضه وتحقيق الفوز به.