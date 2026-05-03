اتحاد الخماسي الحديث يطلق أول بطولة لرياضة الموانع 10 مايو

في خطوة نوعية لتعزيز رياضة الخماسي الحديث وتوسيع قاعدة ممارسيها، يعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن تنظيم أول بطولة رسمية لرياضة الموانع داخل دولة الإمارات، وذلك تحت مظلة الاتحاد وبالتعاون مع الجهات الرياضية المعنية.



وتقام البطولة الأحد الموافق 10 مايو المقبل في نادي مليحة الرياضي، بمشاركة مفتوحة لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، في إطار سعي الاتحاد لنشر هذه الرياضة الحديثة وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.



وتحظى البطولة بدعم من وزارة الرياضة، ممثلة في لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار الاهتمام بتطوير المواهب الرياضية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في رياضة الخماسي الحديث.



وعلى هامش افتتاح البطولة، سيشهد الحدث تدشين مسار الموانع لأول مرة داخل الدولة، في إنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي للاتحاد نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للرياضيين.



وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن إطلاق أول بطولة لرياضة الموانع في الدولة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير هذا النوع من الرياضات وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع ما يسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية في أذهان كافة الأوساط المجتمعية.



وقال: «هذه المبادرة تعكس التوجه نحو تبني الرياضات الحديثة وتهيئة بيئة محفزة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في دولة الإمارات، ودعمنا لتلك المبادرات مستمر انطلاقاً من حرصنا في اللجنة ووزارة الرياضة على بناء قاعدة قوية من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية في شتى الرياضات، من خلال توفير برامج نوعية وبنية تحتية متطورة تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية والوصول برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة من التميز».



وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن هذه البطولة تمثل انطلاقة حقيقية لرياضة الموانع في دولة الإمارات، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم لقطاع المواهب، ودوره البارز في نشر وتطوير رياضة الخماسي الحديث.



كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى محمد سلطان الكتبي على دعمه المستمر، واحتضان نادي مليحة لمركز تدريبي للخماسي الحديث، وتخصيص أرض داخل النادي لإنشاء مسار الموانع، ما يسهم في تطوير اللعبة واحتضان المواهب الرياضية.



ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات قوية، إلى جانب تقديم جوائز ومكافآت مالية للفائزين، في خطوة تهدف إلى تحفيز المشاركين وتشجيعهم على التميز الرياضي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الحديثة، ودعم مسيرة الإنجازات في رياضة الخماسي الحديث.