إيمان السلامي: الرياضة الإماراتية تواصل صناعة جيل قادر على المنافسة عربياً ودولياً



أكدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية، أن النتائج التي حققها منتخب الإمارات في البطولة العربية تعكس حجم التطور، الذي تشهده الرياضة الإماراتية، والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، ما أسهم في صناعة جيل قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الخارجية.



وقالت، إن ما قدمه أبطال وبطلات الإمارات في البطولة يدعو للفخر والاعتزاز، خصوصاً في ظل المنافسة القوية، التي شهدتها البطولة، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية، مشيدة بالمستويات الفنية والانضباط العالي، الذي ظهر به لاعبو ولاعبات المنتخب طوال أيام المنافسات.



وأضافت إن الإنجازات التي تحققت، سواء على مستوى الميداليات أو الأرقام القياسية أو الأداء الفني، تؤكد نجاح خطط إعداد المواهب الوطنية، وتعكس العمل المتواصل، الذي يقوم به اتحاد الإمارات لألعاب القوى والأجهزة الفنية والإدارية.



وأشارت إلى أن وجود علم الإمارات على منصات التتويج بهذا الشكل المميز يجسد روح الطموح والإصرار لدى أبناء وبنات الإمارات، مؤكدة أن مثل هذه المشاركات تمثل محطة مهمة لبناء جيل رياضي قادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في البطولات القارية والعالمية المقبلة، كما ثمنت الدكتورة إيمان أحمد السلامي الجهود الكبيرة، التي بذلتها البعثة الإماراتية في البطولة، مشيدة بروح الفريق الواحد، والتعاون بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومتمنية للمنتخب الوطني المزيد من النجاحات والإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.