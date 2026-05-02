الغاز المسيل للدموع ينهي نزالاً بريطانياً في نيجيريا



انسحب الملاكم البريطاني جو لوز، بشكل مفاجئ، من نزال في لاغوس، بعد فوضى عارمة أجبرت قوات الأمن على استخدام الغاز المسيل للدموع داخل موقع الحدث.



وكان من المقرر أن يواجه لوز نظيره إلفيس أهورغا في نزال ثأري، ضمن أمسية تصدرها عدد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول الأجواء إلى حالة من الذعر الجماعي.



واندلعت الأزمة، عندما حاول عدد من المشجعين غير الحاصلين على تذاكر اقتحام القاعة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل السريع، باستخدام الغاز المسيل للدموع، للسيطرة على الموقف.



وبينما كان لوز يستعد للنزال، وجد نفسه وسط سحابة الغاز، ليتأثر بشكل مباشر، ويغادر المكان غاضباً، رافضاً خوض المواجهة في ظل الظروف غير الآمنة، في قرار عكس حجم الفوضى التي ضربت الحدث.



ولم تقتصر تداعيات الحادث على النزال الرئيس، حيث توقفت مواجهة أخرى بين باسط أديبايو ولورين جافيت، بعدما ظهرت آثار الغاز على الملاكمين والحكم، الذين عانوا من السعال وصعوبة التنفس داخل الحلبة، قبل أن يقرر الحكم إلغاء النزال مؤقتاً.



الواقعة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من نجوم اللعبة عن صدمتهم، في مقدمهم البطلة العالمية كلاريسا شيلدز، التي وصفت المشهد بـ «الجنوني».



وفي أعقاب الحادث، نجحت قوات الأمن في إخلاء القاعة وإعادة النظام، قبل استئناف النزالات لاحقاً، لكن الواقعة ألقت بظلالها الثقيلة على التنظيم، وأعادت طرح تساؤلات جدية حول إجراءات السلامة في الفعاليات الرياضية الكبرى.