استقبال رسمي لأبطال ألعاب القوى بعد إنجاز عربي في تونس



حظي منتخبنا الوطني لألعاب القوى لفئة تحت 20 عاماً باستقبال رسمي لدى عودته إلى أرض الوطن عبر مطار دبي الدولي، عقب مشاركته في النسخة الحادية والعشرين من البطولة العربية التي أقيمت على ملعب رادس في تونس، محققاً حصيلة لافتة من الميداليات.



وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب الراعي الرسمي لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، وجميلة عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.



وأنهى المنتخب مشاركته برصيد 10 ميداليات، بينها خمس ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات، إضافة إلى تسجيل أرقام قياسية ومستويات فنية اعتُبرت مؤشراً على تطور ألعاب القوى في الإمارات.



وقال خالد النابلسي إن هذا الإنجاز يعكس الدعم الرسمي المتواصل للرياضة في الإمارات، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تأتي ثمرة خطط إعداد وتطوير المواهب، والدعم المؤسسي الذي يحظى به اتحاد اللعبة برئاسة اللواء الدكتور محمد المر.



وأضاف أن الأداء الذي قدمه اللاعبون في البطولة يعكس تصاعد مستوى التنافسية، مؤكداً أن رفع علم الإمارات في المحافل العربية يجسد طموح الرياضيين لمواصلة تحقيق نتائج متقدمة.



كما أشار إلى أهمية الدعم المعنوي للرياضيين، لافتاً إلى حرصه على متابعة البعثة قبل المغادرة واستقبالها لدى العودة، تقديراً لما قدمه اللاعبون من أداء.



ونوّه بتأهل العداء الإماراتي عبدالقدوس إلى بطولة العالم، معتبراً ذلك خطوة نحو تعزيز حضور الإمارات في المنافسات الدولية.



وأكد أن المؤشرات الفنية والنتائج المسجلة تعكس تقدم برامج إعداد اللاعبين، معرباً عن تطلع الاتحاد إلى تحقيق مزيد من النجاحات على المستويين الإقليمي والدولي.