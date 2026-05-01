مهرجانات متنوعة للسلة الثلاثية والرباعية لاكتشاف المواهب



يشهد الموسم الحالي لاتحاد الإمارات لكرة السلة أحداثاً استثنائية في تنظيم مهرجانات مختلفة في ملاعب متنوعة بالدولة لمنافسات 4 ضد 4، و3 ضد 3، مما أفرز عن العديد من المواهب التي يُمكن البناء عليها لمستقبل أفضل لمجال اللعبة، وحظيت بمشاركة واسعة وحضور لافت من الأندية واللاعبين، في سلسلة من التجمعات التي هدفت إلى تطوير الفئات العمرية وتعزيز المنافسة الرياضية.



في بطولات 4×4، بلغ عدد المباريات 124 مباراة بمشاركة 54 نادياً، و86 فريقاً من مختلف أرجاء الدولة، إضافة إلى 716 لاعباً و132 من المدربين والإداريين، وتميزت هذه المنافسات بالحماس والتقارب في المستوى الفني، مما يعكس تطور قاعدة اللعبة وانتشارها بين الأندية.



أما بطولات 3×3، فقد سجلت حضوراً قوياً أيضاً، بإجمالي 179 مباراة، شارك فيها 35 نادياً و81 فريقاً، إلى جانب 367 لاعباً و68 من الكوادر الفنية والإدارية، وتُعد هذه البطولة من الأنماط السريعة التي أسهمت في رفع مستوى المهارات الفردية واللعب الجماعي معاً.



وأظهرت بطولات 4×4 للبراعم (الفئة أ) نجاحاً كبيراً من حيث عدد المشاركين والتنظيم، حيث شهد التجمع الأول الذي أقيم في نادي النصر مشاركة 15 نادياً و22 فريقاً، بإجمالي 176 لاعباً، و30 مباراة، أما التجمع الثاني في نادي الشارقة، فقد تميز بإقامة 40 مباراة بمشاركة 12 نادياً و20 فريقاً، و160 لاعباً.



وعبر عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة عن سعادته بهذا الظهور والمستوى اللافت لهذه المهرجانات قائلاً: «تعكس هذه الأرقام حجم الإقبال الكبير من الأندية واللاعبين، كما تؤكد أهمية هذه البطولات في تطوير مهارات اللاعبين الصغار وصقل خبراتهم داخل الملعب».



وقال: «الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير مسابقات 3×3 و4×4، نظراً لما تمثله من نقلة نوعية في نشر اللعبة وزيادة شعبيتها، وأن هذه البطولات أصبحت عنصراً مهماً في أجندة الاتحاد خلال المرحلة الحالية والمقبلة».



أوضح الفردان أن الاتحاد يعمل على تنظيم مهرجانات وبطولات على مدار العام بهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب، خاصة في ظل الانتشار العالمي المتزايد لمنافسات 3×3، والتي تسهم في جذب فئات عمرية جديدة إلى اللعبة، ونسعى من خلال هذه البطولات إلى خلق بيئة تنافسية حديثة، تجمع بين المتعة الرياضية والتطوير الفني، بما يواكب التطور الذي تشهده كرة السلة».



من ناحية أخرى قال علي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المسابقات: «وضع الاتحاد خطة متكاملة لتنظيم هذه المهرجانات وفق أعلى المعايير التنظيمية، وتضمنت جداول زمنية مرنة وملاعب مهيأة لاستضافة مختلف الفئات، وأننا نعمل على تطوير شكل المسابقات لتكون أكثر سرعة وإثارة، وهو ما يتناسب مع طبيعة كرة السلة الحديثة».



وأضاف أن المهرجانات المصاحبة تضمنت أيضاً مسابقات مهارية للاعبين وفعاليات ترفيهية للجماهير، وبرامج لاكتشاف المواهب الصغيرة، وأن الهدف الأساسي هو ربط المجتمع بالرياضة، وتحويل هذه البطولات إلى منصات لصناعة نجوم المستقبل.