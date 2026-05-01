مايويذر مهدد بإلغاء جواز سفره بسبب ديون ضريبية تتجاوز 7 ملايين دولار



كشفت تقارير صحفية أن أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر يواجه خطر فقدان جواز سفره، على خلفية ديون ضريبية غير مسددة تتجاوز 7.25 ملايين دولار.



وبحسب تقرير من مجلة «ذا رينغ»، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية أخطرت مايويذر بنيتها اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إلغاء جواز سفره، في ظل استمرار أزمة مالية ضريبية وصفت بأنها متأخرة بشكل خطير ولم يتم حلها حتى الآن.



ويملك الملاكم البالغ من العمر 49 عاماً خيارات عدة لتفادي هذا الإجراء، من بينها سداد المبلغ بالكامل، أو التوصل إلى اتفاق تقسيط أو تسوية مع وزارة العدل، إضافة إلى إمكانية إثبات عدم القدرة على السداد بسبب ظروف مالية صعبة أو التعرض لسرقة هوية، أو التقدم بطلب إفلاس.



ووفقاً للتقرير، تم إبلاغه بنية مصلحة الضرائب إخطار وزارة الخارجية الأمريكية في أواخر مارس الماضي، أي قبل نحو شهر من إعلانه عن نزال استعراضي كان مقرراً أمام الملاكم اليوناني مايك زامبيديس في أثينا يوم 27 يونيو 2026، وهو ما بات مهدداً حالياً في ظل تطورات القضية.



وتتواصل تداعيات الأزمة القانونية لمايويذر، حيث يواجه أيضاً سلسلة دعاوى مرتبطة بعدم سداد فواتير والتزامات مالية، رغم العوائد الضخمة التي حققها خلال مسيرته، التي تجاوزت مليار دولار.



ففي وقت سابق من العام، رفع مالك شقة فاخرة في نيويورك دعوى قضائية ضد مايويذر مطالباً بتعويضات بلغت 330 ألف دولار، متهماً إياه بعدم دفع الإيجار منذ يوليو 2025، رغم توقيعه عقد الإيجار في ديسمبر 2024.



كما يواجه الملاكم الأمريكي دعوى أخرى تتعلق بعدم سداد فاتورة تتجاوز 100 ألف دولار مقابل رحلة بطائرة خاصة إلى منطقة البحر الكاريبي، في قضية تتهمه بالتهرب من دفع مستحقات شركة طيران خاصة.



وتشير تقارير أخرى إلى أن مايويذر لجأ في الفترة الأخيرة إلى بيع طائرته الخاصة وعدد من ممتلكاته العقارية في بيفرلي هيلز وميامي، في وقت واصل فيه نشر صور لحياته الباذخة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي سياق متصل، رفع مايويذر دعوى قضائية ضد شبكة «شوتايم» مطالباً بمبلغ يصل إلى 340 مليون دولار، قبل أن ترد الشركة المالكة «باراماونت» على الدعوى واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.



ورغم هذه التطورات، لا تزال خطط مايويذر داخل الحلبة قائمة، إذ تتحدث تقارير عن نزال استعراضي محتمل أمام مايك تايسون، إلى جانب مفاوضات لنزال رسمي مع ماني باكياو، في إعادة لواحد من أبرز نزالات الملاكمة في العقد الماضي، الذي حقق إيرادات قاربت 600 مليون دولار عام 2015.



وبين ضغوط الديون القانونية واستمرار مشاريعه الرياضية والاستعراضية، يبقى مستقبل جواز سفر مايويذر ومشاركاته المقبلة معلقاً بقرار الجهات الأمريكية المختصة خلال الفترة المقبلة.