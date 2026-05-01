داوود الهاجري: أعشق الدراجات وأشجع الأرجنتين وميسي الأفضل في العالم



كشف المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، عن طموحات متجددة تقود مسيرة اللعبة نحو حضور عالمي أوسع، إلى جانب استعراض جوانب من حياته الرياضية، حيث أكد شغفه برياضة الدراجات الهوائية، ورغبته في حضور عدد من مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً إلى دعمه لمنتخب الأرجنتين، وإيمانه بقدرته على الحفاظ على اللقب، مؤكداً أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يظل الأفضل في العالم بلا منازع.



كيف تقيمون عملكم مع الاتحاد خلال السنوات الماضية؟



الحمد لله، وضعنا خلال السنوات الماضية ثلاثة أهداف رئيسية نصب أعيننا، هي تعزيز المنتخبات الوطنية، وتوثيق التعاون مع الأندية والعمل بروح الفريق الواحد، وضمان حضور خارجي مشرف لدولة الإمارات.



وبفضل الله، نجحنا في تحقيق هذه الأهداف، ونحرص دائماً على التواصل المستمر مع الأندية في مختلف الفعاليات والمسابقات، لأن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الرياضي في المرحلة المقبلة.



هل استراتيجية الاتحاد تغيرت في السنوات الأخيرة؟



نعم، اتجهنا إلى التركيز على إعداد المراحل السنية والجيل الجديد من خلال المشاركة في بطولات قوية داخل الدولة وخارجها، بهدف توفير احتكاك حقيقي مع مدارس متنوعة. كما تم الاستغناء عن المعسكرات الطويلة التي لم تحقق النتائج المرجوة سابقاً.



ولدينا مرونة في تطوير البرامج بما يتناسب مع مصلحة اللاعبين، وتقوم لجنة المنتخبات بتقييم جميع المشاركات بشكل مستمر وقياس أثرها على التطور الفني. لدينا حالياً لاعبون بتصنيفات دولية مميزة، ونتطلع لزيادة هذا العدد مستقبلاً.



كما نحرص على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، سواء من المنتخب أو الأندية، للاستفادة من البطولات المؤثرة في التصنيف الدولي.



ما أبرز الاستحقاقات المقبلة التي تعملون عليها؟



لدينا أجندة مزدحمة بالاستحقاقات الدولية، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية في قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو، إلى جانب بطولات غرب آسيا والبطولة الآسيوية.



ونركز حالياً على إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الإمارات وتحقيق الإنجازات، ونعمل على تأهيل اللاعبين للوصول إلى الألعاب الأولمبية عبر بوابة غرب آسيا، ونثق بقدرتنا على تحقيق ذلك.



وماذا عن الحضور الإداري في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية؟



الكوادر الإماراتية حاضرة في مختلف الاتحادات، سواء العربية أو غرب آسيا أو الآسيوية، ولدينا طموح واضح لتعزيز وجودنا في الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.



والفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة، خاصة مع التغييرات المرتقبة والاجتماع المنتظر للاتحاد الدولي في لندن لتشكيل المجلس الجديد وإجراء الانتخابات، وهدفنا هو ترسيخ حضور قوي للإمارات داخل اللجان الدولية والمساهمة في صناعة القرار الرياضي.



ماذا عن استضافة بطولات عالمية جديدة لكرة الطاولة في الإمارات؟



حتى الآن لم ندرس الأمر بشكل فعلي، لكننا نمتلك خبرة تنظيمية كبيرة، حيث سبق أن استضفنا بطولتين لكأس العالم في دبي، إلى جانب بطولة كأس آسيا، وحققت جميعها نجاحاً كبيراً بشهادة الاتحاد الدولي.



هل هناك دعم جديد أو مبادرات قيد الدراسة؟



وصلتنا بعض المقترحات، لكنها لا تزال قيد الدراسة، وسننظر فيها خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب.



كيف تحافظون على نشاطكم الرياضي بعيداً عن العمل الإداري؟



لم أنقطع عن ممارسة الرياضة، وأحرص بشكل مستمر على ركوب الدراجات الهوائية، كما أشارك أحياناً في بطولات ودية لكرة الطاولة.



هل تفكر في حضور كأس العالم 2026؟



نعم، لدي نية لحضور بعض المباريات في الولايات المتحدة، للاستمتاع بأجواء المونديال ومتابعة المنتخبات عن قرب.



ما المنتخب الذي تشجعه في كأس العالم 2026؟



أشجع منتخب الأرجنتين، وأتمنى أن يحافظ على اللقب الذي توج به في مونديال 2022، كما أتابع بعض المنتخبات الصاعدة التي تقدم مستويات مميزة.



ومن هو أفضل لاعب في العالم برأيكم؟



بالنسبة لي، ما زلت أرى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم.