الإمارات تتألق في عربية القوى بـ10 ميداليات نصفها ذهب (فيديو)

حقق منتخب الإمارات لألعاب القوى إنجازًا لافتًا في البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عامًا، التي أُقيمت على ملعب ملعب رادس في تونس، بعدما أنهى مشاركته بحصيلة بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 5 ذهبيات، وفضية واحدة، و4 برونزيات، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية ومستويات فنية مميزة تعكس التطور المتسارع لألعاب القوى الإماراتية.

وشهد اليوم الختامي تألقًا إماراتيًا بارزًا بإضافة 4 ميداليات ذهبية، حيث افتتحت العداءة سلمى المري الرصيد الذهبي في مسابقة إطاحة المطرقة بعدما سجلت 52.58 مترًا.

وواصل العداء عبد القدوس علي حضوره القوي، محققًا ذهبية سباق 200 متر بزمن 20.74 ثانية، بعدما كان قد افتتح مشاركته في البطولة بذهبية سباق 100 متر بزمن 10.59 ثانية، محطمًا الرقم الإماراتي لفئة الشباب والمسجل منذ 21 عامًا.

كما أحرز منتخب الشباب ذهبية سباق التتابع 4×100 متر بزمن 41.65 ثانية، عبر الرباعي: عبد القدوس علي، عبد الله مشهود، سعيد عمر، ومحمد المصعبي، في سباق اتسم بتنافس قوي حتى اللحظات الأخيرة.

وبدوره واصل منتخب الشابات حضوره المميز بحصد ذهبية سباق التتابع 4×100 متر بزمن 46.65 ثانية، عبر: ليلى أحمد، أروى علي، عزة ناصر، وعائشة طارق، في إنجاز يعكس التطور اللافت لمستوى ألعاب القوى النسائية الإماراتية.

وعلى صعيد بقية الميداليات، نالت أروى علي فضية سباق 100 متر شابات، فيما أحرز عبد الله مشهود برونزية 100 متر شباب بزمن 10.86 ثانية.

كما أضافت سارة فهد برونزية سباق 100 متر شابات، وتوجت اليازية طارق ببرونزية رمي الرمح بعدما سجلت 32.79 مترًا، فيما حققت عزة ناصر برونزية سباق 200 متر شابات.

وشهدت البطولة كذلك إنجازًا فنيًا بارزًا للاعب محمد عادل العلي في فئة الناشئين، بعدما حطم الرقم الإماراتي في مسابقة إطاحة المطرقة بتسجيله 61.47 مترًا، وكان قريبًا جدًا من منصة التتويج بفارق لا يتجاوز 2 سنتيمتر عن الميدالية البرونزية.

كما قدم سعيد عمر مستويات قوية بتأهله إلى نهائي سباقي 200 و400 متر، وظهر محمد المصعبي بمردود مميز ساهم في التتويج بذهبية التتابع، فيما سجل ناصر الكعبي مشاركة جيدة في سباق 800 متر.

وعلى صعيد اللاعبات الواعدات، كانت سمر صالح قريبة من منصة التتويج في مسابقة الوثب العالي، في حين سجلت شهد راشد مشاركة واعدة في القفز بالزانة، إلى جانب مستويات لافتة قدمتها علياء المهيري وعائشة محمد وليلى أحمد، في صورة تعكس عمق قاعدة المواهب لدى المنتخب الوطني في مختلف الفئات والمسابقات.