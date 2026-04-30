سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة بفوز هجن الرئاسة بالسيف الذهبي في مهرجان قطر



أكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، أن الإنجازات المستدامة لرياضة الهجن في كافة المحافل، تأتي تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة، لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، بإرثها الوطني، ودورها المحوري في المحافظة على تراث الآباء والأجداد.



وتوجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بالسيف الذهبي لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، في المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، بالدوحة، ووصول عدد إنجازات هجن الرئاسة إلى 6 سيوف في الموسم.



كما رفع معاليه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع محبي هجن الرئاسة.

وقال معاليه، إن الدعم الكبير الذي تحظى به هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية، توج بالنتائج المشرفة التي أكدت المكانة المرموقة لدولة الإمارات، وريادتها في سباقات الهجن.



وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان أن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة وتوجيهات سموه المتواصلة بدعم سباقات الهجن كافة، وتوفير كافة مقومات نجاحها وانتشارها وتميزها، أسهمت في الارتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل.



كما أشاد معاليه بالجهود الكبيرة والعمل الدؤوب لجميع مضمري مؤسسة هجن الرئاسة، ودورهم الملموس في المستويات المتطورة، والنتائج المشرفة، والإنجازات المحققة في المهرجانات.