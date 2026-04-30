هشام الطاهر: «شطرنج آسيا» يعزز حضوره العالمي



أكد هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن القارة الآسيوية تواصل تعزيز حضورها العالمي في لعبة الشطرنج، سواء من حيث عدد اللاعبين المسجلين أو الحكام والمنظمين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، وذلك وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الآسيوي حتى يناير 2026.



وقال الطاهر في تصريح صحفي إن البيانات تعكس نمواً ملحوظاً في قاعدة ممارسي الشطرنج في آسيا، حيث بلغ إجمالي عدد اللاعبين المسجلين 631,964 لاعباً ولاعبة، منهم 518,318 لاعباً و113,646 لاعبة، ما يعكس الانتشار الواسع للعبة في مختلف الدول الآسيوية.



وأوضح أن عدد اللاعبين الحاصلين على تصنيف دولي من الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE Rated Players) بلغ 161,006 لاعبين، منهم 137,202 لاعب و24,804 لاعبات.

وأشار إلى أن عدد اللاعبين النشطين المصنفين دولياً بلغ 50,495 لاعباً ولاعبة، موزعين بين 42,418 لاعباً و8,077 لاعبة.



وأضاف الطاهر أن الإحصاءات تعكس أيضاً تطور الكوادر الفنية والتحكيمية في القارة، حيث بلغ عدد الحكام الدوليين (International Arbiters) في آسيا 1,017 حكماً، منهم 862 حكماً و155 حكمة.



كما بلغ عدد حكام الاتحاد الدولي (FIDE Arbiters) 1,685 حكماً، بينهم 1,293 حكماً و392 حكمة.



وفي فئة الحكام الوطنيين (National Arbiters)، أوضح الطاهر أن العدد الإجمالي بلغ 7,026 حكماً، منهم 5,227 حكماً و1,799 حكمة.



وبالنسبة للحكام النشطين حالياً، فقد بلغ عدد الحكام الدوليين النشطين 721 حكماً (580 رجلاً و141 سيدة)، فيما بلغ عدد حكام FIDE النشطين 1,345 حكماً (1,007 رجال و338 سيدة)، بينما يبلغ عدد الحكام الوطنيين النشطين 7,026 حكماً (5,227 رجلاً و1,799 سيدة).



وفي ما يتعلق بالجوانب التعليمية والتنظيمية، أشار الطاهر إلى أن آسيا تضم حالياً 25 محاضراً معتمداً، منهم 17 محاضراً للحكام (ARB) و8 محاضرين للمنظمين (IO).



كما يبلغ عدد المنظمين المعتمدين في آسيا 180 منظماً، منهم 162 منظماً دولياً (IO) و18 منظماً مشاركاً (Associate Organizers – AO).



وأضاف الطاهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بدورها تعزيز حضورها في منظومة الشطرنج الدولية، حيث تشير أحدث الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد اللاعبين المسجلين في الدولة بلغ 3,745 لاعباً ولاعبة، منهم 2,461 لاعباً و1,284 لاعبة.



كما بلغ عدد اللاعبين الحاصلين على تصنيف دولي من الاتحاد الدولي للشطرنج في الإمارات 590 لاعباً ولاعبة، بواقع 424 لاعباً و166 لاعبة.



وأوضح أن عدد اللاعبين النشطين المصنفين دولياً في الإمارات بلغ 163 لاعباً ولاعبة، منهم 109 لاعبين و54 لاعبة، ما يعكس تطور مستوى المشاركة التنافسية للاعبين الإماراتيين في البطولات الدولية.



وأشار إلى أن الكوادر التحكيمية في الدولة تشهد حضوراً متميزاً، حيث تضم الإمارات 44 حكماً دولياً، منهم 34 حكماً و10 حكمات، إضافة إلى 20 حكماً من فئة FIDE Arbiter بواقع 16 حكماً و4 حكمات، فضلاً عن 67 حكماً وطنياً منهم 35 حكماً و32 حكمة.



وأضاف أن عدد الحكام النشطين في الإمارات يبلغ 20 حكماً دولياً (14 رجلاً و6 سيدات)، و10 حكام من فئة FIDE Arbiter (6 رجال و4 سيدات)، إلى جانب 67 حكماً وطنياً نشطاً.



كما لفت إلى أن الإمارات تضم كذلك كوادر تعليمية وتنظيمية معتمدة، حيث يوجد محاضران معتمدان لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، أحدهما محاضر حكام (ARB) والآخر محاضر منظمين (IO)، إضافة إلى 11 منظماً دولياً معتمداً (IO).



وأكد هشام علي الطاهر أن هذه الأرقام تعكس النمو المتسارع للشطرنج في القارة الآسيوية، سواء على مستوى اللاعبين أو الكوادر الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي يعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحادات الوطنية على توسيع قاعدة الممارسين، وتأهيل المزيد من الحكام والمدربين والمنظمين، وتعزيز مكانة آسيا كأحد أهم مراكز الشطرنج في العالم.