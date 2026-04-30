20 لاعباً في معسكر الطائرة استعداداً لدورة الألعاب الخليجية

دشن المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال، معسكره الإعدادي استعداداً للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الخليجية، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل.

ويأتي المعسكر في إطار برنامج تحضيري متكامل يشمل تدريبات يومية مكثفة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب خوض مباريات ودية لاختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل المنتخب في هذا الاستحقاق الخليجي المهم، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.

ويعمل الجهاز الفني من خلال هذا التجمع على تقييم مستويات اللاعبين بدقة، ضمن خطة إعداد تهدف إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة، ورفع مستوى الأداء الجماعي قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.

وضمت القائمة الأولية للمنتخب الوطني 20 لاعباً، هم: علي محمد صالح، حمدان غانم، سامي طارق، محمد عباس، عمير عبدالله «النصر»، محمد عبدالله البلوشي، محمد حسين، راشد موسى، مسعود درويش، خليفة خميس «عجمان»، ماجد صقر، عبد الكريم فراس «شباب الأهلي»، سالم جوهر، عادل عطا الله «العين»، مبارك سلطان، عبدالله بامعبد «بني ياس»، وليد ربيع، زايد بطي، سيف وحيد «الوصل»، خالد سالم «حتا».