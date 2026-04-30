استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة الإمارات لبناء الأجسام بدبي

تفقد وفد من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، مسرح ذا أجندة، موقع إقامة بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والمقررة 26 يوليو المقبل، وذلك في إطار متابعة جاهزية الموقع والاستعدادات المبكرة لتنظيم الحدث.

جاءت الزيارة بحضور رئيس اللجنة المنظمة وأحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، حيث اطلع الوفد على مرافق المسرح والتجهيزات الفنية واللوجستية، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على الموقع حول ترتيبات الاستضافة، بما يضمن تقديم بطولة تليق بمكانة دولة الإمارات على صعيد التنظيم الرياضي.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها مسرح «ذا أجندة» في دبي للإعلام مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة، وحرصها على توفير كافة عوامل النجاح لإخراج الحدث بأعلى معايير الاحترافية والتنظيم.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن بطولة الإمارات تُعد من أبرز وأقوى البطولات المحلية التي تُنظم سنوياً، لما تمثله من منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن البطولة أسهمت خلال السنوات الماضية في تخريج نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية، الذين نجحوا في تحقيق إنجازات مميزة على المستويين الآسيوي والعالمي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة واسعة ونوعية، تعكس تطور مستوى اللعبة في الدولة، وتدعم حضور الإمارات في أكبر المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب أحمد جوهر عن أمله في مشاهدة لاعبين مميزين من الناحية الفنية خلال البطولة، بما يسهم في اختيار أفضل العناصر وضمها إلى صفوف المنتخب الوطني، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم المقررة إقامتها في عجمان، وتمثيل الدولة بالصورة المشرفة التي تليق بسمعتها الرياضية.