حادث مأساوي ينتهي ببتر ساقي فارس خيول مخضرم



تعرض الفارس الأسترالي المخضرم شين ماكغفرن، لبتر ساقيه إثر حادث مأساوي خلال تدريب على المضمار في وقت سابق من أبريل الجاري، في واقعة صادمة هزت أوساط سباقات الخيل.



وكان ماكغفرن (67 عاماً) قد ظل محاصراً أسفل حصانه لنحو ست ساعات، بعد أن تعرض الحصان «ريفورميست» لانفجار في الأوعية الدموية أدى إلى نفوقه، ما تسبب في انقطاع الدورة الدموية عن ساقي الفارس، إضافة إلى إصابته بخلع في الكتف وعدة كسور في الأضلاع.



ووقعت الحادثة في 8 أبريل داخل مركز تدريبهما في منطقة تشارترز تاورز بشمال ولاية كوينزلاند، حيث عثرت عليه زوجته لاحقاً، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.



وبعد عشرة أيام من الحادث، خضع ماكغفرن لعملية بتر في ساقه اليسرى، قبل أن تتفاقم حالته ليتم لاحقاً بتر الساق الأخرى، وفق ما أعلنته رابطة الفرسان الأسترالية، التي أكدت الخبر في بيان مؤثر داعية إلى دعم ماكغفرن في محنته.



ورغم قسوة الحادث، أبدت زوجته كيم تفاؤلها بروحه القتالية، مؤكدة أن ما حدث لن يبطئه، بل مجرد عائق في طريقه.



وحظي الفارس المخضرم بدعم واسع، حيث قدمت هيئة سباقات الخيل في كوينزلاند تبرعاً بقيمة 50 ألف دولار لصالح حملة دعم تعافيه، إلى جانب مساهمة إضافية من جمعية فرسان كوينزلاند.



ويعد ماكغفرن من الأسماء البارزة في سباقات الخيل الأسترالية، إذ حقق خلال مسيرته أكثر من 200 فوز، وشارك في 1885 سباقاً، سجل خلالها 676 مركزاً متقدماً.