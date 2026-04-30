«ألعاب القوى» يرفع رصيده إلى 5 ميداليات في البطولة العربية بتونس



رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيده إلى 5 ميداليات بواقع ذهبية، وفضية، و3 برونزيات في منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً المقامة حالياً في تونس.



وحصدت اللاعبة اليازية طارق برونزية رمي الرمح لفئة الشابات، مساء أمس، مسجلة 32.79 متراً، كما شهدت منافسات إطاحة المطرقة تألق اللاعب محمد عادل العلي، محرزاً المركز الرابع بفارق 2 سم عن صاحب المركز الثالث 61.49 متراً، برقم جديد 61.47 متراً، ليحطم الرقم السابق المسجل منذ عام 2006، 60.40 متراً.



وأكد علي غزوان، مدير منتخبنا الوطني، أن اللاعبين واللاعبات قدموا مستويات تنافسية مميزة في البطولة، وأثبتوا بأعمارهم الصغيرة، أنهم أمام مستقبل واعد، مشيراً إلى تألق اللاعب محمد عادل العلي، وتحطيم الرقم السابق المسجل منذ 20 عاماً.