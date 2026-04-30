محمد الشرقي يلتقي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية ويطلع على دورها وإحصائياتها



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية.



واطلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من الإحصائيات الخاصة ببطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي ومراحل تطورها ونتائجها.



وأكد سموه، اهتمام حكومة الفجيرة برياضة الفروسية ومنافسات الخيول وتعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة في المحافظة على هذا الموروث الثقافي وممارساته.



وأشار سموه، إلى متابعة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، ودورها في تعزيز حضور رياضة الفروسية وأساليبها وقيمها في المجتمع وبين الأجيال.



من جانبه قدم محمد أحمد الحربي شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لدور الجمعية في تعزيز مجال الفروسية والحفاظ عليها.



حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.