إنقاذ سريع لغزال مصاب في القدرة.. دراج يشكر دبي: أفضل مدينة في العالم (فيديو)



قاد تفاعل مجتمعي سريع عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إنقاذ غزال مصاب على مسار الدراجات الهوائية في منطقة القدرة بدبي، في واقعة تعكس فاعلية التعاون بين الجمهور والجهات المختصة.



وبحسب ما أفاد به الدراج البوسني ألمير جويتش، فقد رصد الحيوان المصاب أثناء مروره على المسار، دون أن يكون على دراية بالجهة المعنية أو رقم التواصل المناسب للإبلاغ عن الحالة.



وأوضح أنه نشر مقطع الفيديو عبر تطبيق «إنستغرام»، ليتفاعل معه مستخدمون في دبي بشكل فوري، حيث قاموا بوسم «بلدية دبي» (Dubai Municipality)، التي زوّدته برقم الطوارئ المختص.



وأضاف جويتش أن بلدية دبي تواصلت معه لاحقاً للحصول على موقع الغزال، قبل أن تؤكد، في تحديث لاحق، تحديد موقعه ونقله لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ومن المتوقع تعافيه.



وتبرز هذه الواقعة سرعة استجابة الجهات المختصة في دبي، إلى جانب الدور الحيوي الذي يلعبه أفراد المجتمع في دعم جهود الإنقاذ من خلال الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.

واختتم جويتش تصريحه بتوجيه الشكر لدبي والجهات المعنية، قائلاً: شكراً جزيلاً يا دبي لكونك أفضل مدينة في العالم.