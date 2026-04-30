الفجيرة للشطرنج يواصل تطوير المواهب

اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات «بطولة الجولة الأخيرة الداخلية»، وسط حضور كبير من أولياء الأمور والمنتسبين.

وكرّم الدكتور جاسم هيكل البلوشي، عضو مجلس الإدارة ومدير شؤون اللاعبين بالنادي، اللاعبين واللاعبات المتميزين الذين قدموا أداءً استثنائيًا خلال جولات البطولة، مشيدًا بالروح الرياضية العالية التي سادت المنافسات.

وأكد أن مثل هذه البطولات تستهدف صقل مهارات اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية في بيئة تنافسية حقيقية، مشيرًا إلى سعي النادي لغرس روح المنافسة الشريفة وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.