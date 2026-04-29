تأهل خليفة الكعبي لاعب منتخب القوس والسهم إلى أولمبياد داكار للشباب 2026

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تأهل خليفة مصبح الكعبي، لاعب المنتخب الوطني ونادي المدام الثقافي الرياضي، إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقررة في العاصمة السنغالية داكار، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.



وأكد الاتحاد انضمام الكعبي إلى زميلته في المنتخب الوطني هدى آل علي، من نادي الفجيرة للفنون القتالية، والمتأهلة إلى النهائيات أيضاً، بعد نتائجهما المميزة في بطولتي العالم للشباب بكندا 2025، وأوروبا بسلوفينيا 2025، والبطولة العربية بتونس 2025.



وقالت هنادي خليفة الكابوري، رئيس الاتحاد، إن تأهل الكعبي وآل علي خطوة نوعية تؤكد مدى التطور الذي حققته اللعبة، والاستراتيجيات المستقبلية التي يعمل عليها الاتحاد بالتعاون مع الأندية، والبطولات المتنوعة التي يتم تنظيمها في عدد من إمارات الدولة.



وأوضحت أن الاتحاد يواصل الارتقاء بمنظومة العمل، وتوفير المتطلبات المحفزة للتطور، لرفع مستوى التنافسية في البطولات الدولية، وتأسيس قاعدة صلبة من العناصر، ودعم المنتخبات الوطنية بالكفاءات التدريبية العالمية.



بدوره وصف سلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، تأهل الكعبي إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بأنه خطوة استراتيجية، ومحصلة مهمة للتطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، وجهود النادي في التعاون مع الاتحاد في تنظيم المنافسات، وتوفير البيئة الداعمة لرفع مستوى المهارات، وتعزيز الشغف بممارسة الأنشطة الرياضية، بدعم مجلس الشارقة الرياضي.